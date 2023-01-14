برونو: نبدو كفريق الآن.. أحيانا كان كل منا يلعب لنفسه

أشاد برونو فيرنانديز قائد مانشستر يونايتد بقدرة فريقه على الاتحاد سويا في العمل من أجل التطور وذلك عقب الفوز على مانشستر سيتي.

برونو فيرنانديز النادي : مانشستر يونايتد مانشستر يونايتد

وفاز مانشستر يونايتد على مانشستر سيتي بهدفين لهدف في الدربي اليوم السبت في ملعب أولد ترافورد في الجولة 20 من الدوري الإنجليزي.

وتحدث برونو لشبكة "بي تي سبورت" الإنجليزية عقب المباراة قائلا: "بالنسبة لنا لا يهم المنافس، أهم شيء هو الفوز ونحن قمنا بذلك".

وأضاف "عودة مدهشة في النتيجة ومجهود رائع من الفريق".

وتابع اللاعب البرتغالي حديثه "قلتها من قبل، نحن نبدو كفريق الآن، ربما في وقت سابق كنا نبدو كفريق وفي أوقات أخرى كل منا كان يلعب لنفسه".

وأتم برونو تصريحاته قائلا: "الآن أنتم ترون فريقا يعمل من أجل بعضه البعض وهذا يؤتي ثماره".

بتلك النتيجة وصل رصيد يونايتد إلى 38 نقطة يرتقي بها للمركز الثالث وبفارق نقطة عن سيتي صاحب المركز الثاني.

ويتصدر أرسنال التريتب بـ44 نقطة وله مباراة أقل من منافسيه.