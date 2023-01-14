انتهت الدوري الإنجليزي - برايتون (3)-(0) ليفربول

السبت، 14 يناير 2023 - 16:47

كتب : FilGoal

برايتون × ليفربول

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة برايتون وليفربول في الجولة الـ 20 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

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نهاية المباراة

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ق81. جووووووول ثااالث لبرايتون عن طريق داني ويلبيك من تسديدة من داخل منطقة الجزاء بعد مرور رائع من جو جوميز.

ق52. مارش يضيف الهدف الثااني لبرايتون بتسديدة رائعة من على حدود منطقة الجزاء.

ق47. جووووول أول لبرايتون عن طريق سولي مارش مستغلا تمريرة من ميتوما داخل منطقة الجزاء ليضع الكرة في الشباك مباشرة.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق41. إلغاء ركلة الجزاء لوجود مارش في وضعية تسلل.

ق40. ركلة جزااء لبرايتون بعد عرقلة أليسون لسولي مارش.

ق28. ميتوما يهدر فرصة تسجيل الأول بعد انطلاقة من الجهة اليسرى.

ق27. محمد صلاح يطالب باحتساب ركلة جزاء بعد تدخل مع روبيرتو سانشيز حارس برايتون. ولكن الحكم يشير باستمرار اللعب

ق8. أرنولد يتألق ويخرج تسديدة سولي مارش قبل وصولها للمرمى.

بداية المباراة

المباراة ستبدأ في تمام الساعة 5:00 مساء.

ليفربول برايتون الدوري الإنجليزي الممتاز
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