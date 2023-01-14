خطفوهم في 4 دقائق.. يونايتد يقلب الطاولة على سيتي وينتصر في دربي مانشستر

خطف مانشستر يونايتد الدربي من أنياب منافسه مانشستر سيتي بعدما قلب الطاولة عليه وفاز بهدفين لهدف.

واستضاف مانشستر يونايتد منافسه سيتي اليوم السبت في ملعب أولد ترافورد ضمن منافسات الجولة 20 من الدوري الإنجليزي.

افتتح جاك جريليش أهداف المباراة في الدقيقة 60 لسيتي.

وأدرك برونو فيرنانديز التعادل ليونايتد في الدقيقة 78.

وعقب أربع دقائق فقط أضاف يونايتد الهدف الثاني عن طريق ماركوس راشفورد.

بتلك النتيجة وصل رصيد يونايتد إلى 38 نقطة يرتقي بها للمركز الثالث وبفارق نقطة عن سيتي صاحب المركز الثاني.

ويتصدر أرسنال التريتب بـ44 نقطة وله مباراة أقل من منافسيه.

ملخص المباراة

بدأت المباراة باستحواذ كبير من سيتي على الكرة وسط اعتماد يونايتد على الهجمات المرتدة السريعة.

وجاء أول تهديد في الدقيقة 11 بعد بينية من كريستيان إريكسن إلى برونو فيرنانديز لكن تسديدة الأخير مرت لخارج الملعب.

وأرسل أنتوني مارسيال عرضية شتتها دفاع سيتي.

وحاول هالاند تسديد الكرة بيسراه لكن كاسيميرو شتتها.

وأرسل دي بروين بينية إلى محرز المنطلق سريعا لكن شتت دفاع يونايتد عرضية اللاعب الجزائري.

وأهدر راشفورد فرصة هدف محقق بعدما راوغ إيدرسون ولكن كايل ووكر شتت الكرة قبل خط المرمى في الدقيقة 34.

وعقب أربع دقائق فقط انفرد راشفورد بالمرمى لكنه تباطأ في تسديد الكرة ليتصدى إيدرسون له.

وسقط راشفورد مصابا وبدا أنه سوف يستكمل الشوط الأول ثم يخرج في ظل إجراء أنتوني عمليات الإحماء.

وأطلق كايل ووكر تسديدة قوية للغاية مرت بجوار مرمى ديفيد دي خيا بقليل.

وبين شوطي المباراة أجرى يونايتد تبديله الأول بمشاركة أنتوني بدلا من مارسيال وليس راشفورد الذي أصيب قبل نهاية الشوط الأول.

وسدد هالاند الكرة برأسية لكن دفاع يونايتد شتتها بنجاح.

وشارك جاك جريليش في أولى تبديلات سيتي بدلا من فيل فودين في الدقيقة 57.

وكاد أكانجي يصنع هدفا برأسية بعد عرضية من ركلة ركنية لكن كاسيميرو شتت الكرة.

وفي الدقيقة 60 أرسل محرز بينية لدي بروين الذي أرسل بدوره عرضية قابلها جريليش برأسية في الشباك ليعلن عن الهدف الأول لسيتي.

وأطلق بيساكا تسديدة ولكنها مرت لركلة ركنية لم تسفر عن أي خطورة.

وفي الدقيقة 72 شارك أليخاندرو جارناتشو بدلا من كريستيان إريكسن.

وفي الدقيقة 80 أرسل كاسيميرو بينية رائعة ولم يلمس راشفورد الكرة ليسددها برونو بيمناه في الشباك ويدرك التعادل ليونايتد.

وبعد ثلاث دقائق فقط انطلق جارناتشو مراوغا ناثان أكي وأرسل تمريرة زاحفة قابلها راشفورد بتسديدة بين قدمي إيدرسون لتسكن الشباك ويعلن عن الهدف الثاني ليونايتد.

وسقط هالاند مطالبا بالحصول على ركلة جزاء لكن الحكم لم يحتسب أي شيء.

واستمر ضغط مانشستر سيتي ولكن قاتل لاعبو يونايتد وشتتوا الكرات.

واحتسب الحكم خمس دقائق وقت بدل من الضائع وفي الدقيقة الثانية شارك هاري ماجواير بدلا من راشفورد، وسكوت مكتوميناي بدلا من كاسيميو، وليساندرو مارتينيز بدلا من مالاسيا.

واصل سيتي ضغطه لكن شتت ليساندرو الكرة وتبعه ماجواير وفي النهاية تصدى دي خيا لها.

لم يحدث جديد لتنتهي المباراة بانتصار مثير ليونايتد بهدفين لهدف.