تشكيل ليفربول - جاكبو وصلاح يقودان الهجوم في غياب نونيز
السبت، 14 يناير 2023 - 16:05
كتب : FilGoal
أعلن يورجن كلوب مدرب ليفربول تشكيل فريقه الذي سيخوض مواجهة برايتون بعد قليل.
ويحل ليفربول ضيفا على برايتون في الجولة الـ 20 من الدوري الإنجليزي الممتاز.
ويغيب داروين نونيز عن القائمة بسبب تعرضه للإصابة.
ويلعب محمد صلاح بجانب كودي جاكبو وأليكس أوكسليد تشامبيرلين كثلاثي خط هجوم.
وجاء التشكيل بالكامل كالتالي:
الحارس: أليسون بيكير.
الدفاع: ترينت أليكساندر أرنولد - جويل ماتيب - إبراهيما كوناتي - أندرو روبيرتسون.
الوسط: فابينيو - تياجو ألكانتارا - جوردان هيندرسون.
الهجوم: محمد صلاح - كودي جاكبو - أليكس أوكسليد تشامبرلين.
ويحتل ليفربول المركز السابع في جدول الترتيب برصيد 28 نقطة وبفارق نقطة واحدة برايتون صاحب المركز الثامن.
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