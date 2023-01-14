بسبب تهديدات على سلامتهم.. إدارة إيفرتون تعلن عدم حضورها لمواجهة ساوثامبتون

أعلنت إدارة نادي إيفرتون تلقيها تعليمات بعدم حضور مباراة الفريق ضد ساوثامبتون بسبب تهديد مؤكد لسلامتهم.

ويلتقي إيفرتون مع ساوثامبتون على ملعب جوديسون بارك مساء اليوم في الجولة الـ 20 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ووافق مجلس إدارة النادي برئاسة بيل كينرايت على مقترح مستشارين الأمن بعدم حضور المباراة.

وقال مستشار الأمن والسلامة للنادي: "بعد إجراء تقييم شامل للمخاطر واستجابة للتهديدات الملموسة التي تلقاها النادي تم إخبار مجلس الإدارة بأنهم يجب ألا يحضروا مباراة اليوم".

وقال المتحدث الرسمي لإيفرتون عبر موقع النادي: "هذا قرار غير مسبوق لنادي إيفرتون ولم يصدر قرارا مثل ذلك من قبل إدارتنا في تاريخنا بأكمله بعدم حضور مباراة لأسباب تتعلق بالسلامة، إنه يوم حزين للغاية لنادي إيفرتون وللمشجعين".

ويحتل إيفرتون المركز الـ 18 في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 15 نقطة بفارق الأهداف عن وست هام صاحب المركز الـ 17 غير المؤدي للهبوط.