بسبب تهديدات على سلامتهم.. إدارة إيفرتون تعلن عدم حضورها لمواجهة ساوثامبتون

السبت، 14 يناير 2023 - 14:44

كتب : FilGoal

إيفرتون

أعلنت إدارة نادي إيفرتون تلقيها تعليمات بعدم حضور مباراة الفريق ضد ساوثامبتون بسبب تهديد مؤكد لسلامتهم.

ويلتقي إيفرتون مع ساوثامبتون على ملعب جوديسون بارك مساء اليوم في الجولة الـ 20 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ووافق مجلس إدارة النادي برئاسة بيل كينرايت على مقترح مستشارين الأمن بعدم حضور المباراة.

أخبار متعلقة:
مباشر الدوري السعودي - الاتحاد (2) - (1) الباطن.. العارضة تمنع الثالث تشكيل اتحاد جدة – حجازي يقود الدفاع وعودة طارق حامد أمام الباطن بروكسي يتعاقد مع مدحت فقوسة

وقال مستشار الأمن والسلامة للنادي: "بعد إجراء تقييم شامل للمخاطر واستجابة للتهديدات الملموسة التي تلقاها النادي تم إخبار مجلس الإدارة بأنهم يجب ألا يحضروا مباراة اليوم".

وقال المتحدث الرسمي لإيفرتون عبر موقع النادي: "هذا قرار غير مسبوق لنادي إيفرتون ولم يصدر قرارا مثل ذلك من قبل إدارتنا في تاريخنا بأكمله بعدم حضور مباراة لأسباب تتعلق بالسلامة، إنه يوم حزين للغاية لنادي إيفرتون وللمشجعين".

ويحتل إيفرتون المركز الـ 18 في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 15 نقطة بفارق الأهداف عن وست هام صاحب المركز الـ 17 غير المؤدي للهبوط.

إيفرتون ساوثامبتون الدوري الإنجليزي الممتاز
نرشح لكم
خطفوهم في 4 دقائق.. يونايتد يقلب الطاولة على سيتي وينتصر في دربي مانشستر تشكيل ليفربول - جاكبو وصلاح يقودان الهجوم في غياب نونيز انتهت الدوري الإنجليزي – مانشستر يونايتد (2) - (1) مانشستر سيتي.. انتصار كتيبة تين هاج تشكيل مانشستر سيتي – هالاند ومحرز وفودين أساسيون ضد يونايتد تشكيل مانشستر يونايتد – كاسيميرو وفريد أساسيان.. وبرونو جناح ضد سيتي برونو: أردت التأكد من طريقة تفكير مانشستر يونايتد للمستقبل قبل تمديد عقدي مواعيد مباريات السبت 14 يناير 2023 - دربي مانشستر وصلاح وتريزيجيه ومونديال اليد مؤتمر أرتيتا: المنافسة على الدوري؟ نواجه التحدي أمامنا.. وأحب مواجهة الدربي
أخر الأخبار
خطفوهم في 4 دقائق.. يونايتد يقلب الطاولة على سيتي وينتصر في دربي مانشستر 6 دقيقة | الدوري الإنجليزي
تشكيل ليفربول - جاكبو وصلاح يقودان الهجوم في غياب نونيز 36 دقيقة | الدوري الإنجليزي
الدرجة الثالثة – تعيين طاقمي تحكيم لمباراة واحدة في واقعة غريبة 37 دقيقة | الدرجة الثانية
بيان من اللجنة الأولمبية بعد قرار المحكمة الدستورية بشأن مركز التحكيم الرياضي ساعة | الكرة المصرية
حكم الكلاسيكو: متحمس للنهائي.. والـ VAR جعل كرة القدم أكثر عدلا ساعة | الكرة الأوروبية
بسبب تهديدات على سلامتهم.. إدارة إيفرتون تعلن عدم حضورها لمواجهة ساوثامبتون ساعة | الدوري الإنجليزي
انتهت في الدوري السعودي - الاتحاد (2) - (1) الباطن.. 3 نقاط ثمينة 2 ساعة | المحترفون
تشكيل اتحاد جدة – حجازي يقود الدفاع وعودة طارق حامد أمام الباطن 2 ساعة | الوطن العربي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت في الدوري - الأهلي (0) (0) المصري.. تعادل سلبي 2 مرتضى منصور: عبد الحفيظ كان محقا في رغبته بضرب الحكم.. وهذا شرط تقسيط غرامة كهربا 3 خبر في الجول – تفاصيل رد فيفا على شكوى الزمالك بعد عدم دفع كهربا للغرامة 4 مرتضى منصور: إذا وقع مروان عطية لأي ناد سأوقفه.. ولذلك أعلنت حقيقة جمعة وفتوح