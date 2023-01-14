تشكيل اتحاد جدة – حجازي يقود الدفاع وعودة طارق حامد أمام الباطن

السبت، 14 يناير 2023 - 14:07

كتب : FilGoal

طارق حامد يحتفل مع حجازي بهدف اتحاد جدة

يشارك الثنائي المصري طارق حامد وأحمد حجازي بشكل أساسي مع اتحاد جدة أمام الباطن، في الجولة الـ 13 من دوري روشن السعودي.

ودفع نونو سانتو المدير الفني للاتحاد بالثنائي المحترف المصري في تشكيل فريقه الأساسي.

وعاد طارق حامد لتشكيل اتحاد جدة عقب غيابه عن مواجهة الشباب الماضية بسبب الإيقاف.

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وتعادل الاتحاد خلال المباراة الماضية مع الشباب بهدف لكل فريق وسجل حجازي هدف فريقه الوحيد من ضربة رأسية.

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وجاء تشكيل اتحاد جدة لمواجهة الباطن كالتالي:

المرمى: مارسيلو جروهي

الدفاع: حمدان الشمراني – عمر هوساوي – أحمد حجازي – مهند الشنقيطي

الوسط: طارق حامد – عوض الناشري

أمامهما: رومارينهو _ برونو هنريكي – هيلدر كوستا

الهجوم: عبد الرزاق حمد الله.

ويحتل الاتحاد المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 25 جمعهم خلال 12 مباراة.

الباطن اتحاد جدة حجازي طارق حامد
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