تشكيل مانشستر سيتي – هالاند ومحرز وفودين أساسيون ضد يونايتد

السبت، 14 يناير 2023 - 13:33

كتب : FilGoal

إرلينج هالاند - تشيلسي ومانشستر سيتي

أعلن بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي تشكيل فريقه لملاقاة مانشستر يونايتد في الدربي اليوم السبت.

ويستضيف يونايتد منافسه سيتي في ملعب أولد ترافورد في الجولة 20 من الدوري الإنجليزي.

وجاء التشكيل كالتالي

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في حراسة المرمى: إيدرسون

في الدفاع: جواو كانسيلو- ناثان أكي- مانويل أكانجي- كايل ووكر

في الوسط: رودري- كيفن دي بروين- بيرناردو سيلفا

في الهجوم: فيل فودين- إرلينج هالاند- رياض محرز

ويحتل سيتي المركز الثاني في الترتيب بـ39 نقطة.

فيما يأتي يونايتد رابعا بـ35 نقطة.

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