تشكيل مانشستر يونايتد – كاسيميرو وفريد أساسيان.. وبرونو جناح ضد سيتي

مباشر الدوري الإنجليزي – مانشستر يونايتد ضد مانشستر سيتي

تشكيل مانشستر سيتي – هالاند ومحرز وفودين أساسيون ضد يونايتد

برونو: أردت التأكد من طريقة تفكير مانشستر يونايتد للمستقبل قبل تمديد عقدي

مواعيد مباريات السبت 14 يناير 2023 - دربي مانشستر وصلاح وتريزيجيه ومونديال اليد

مؤتمر أرتيتا: المنافسة على الدوري؟ نواجه التحدي أمامنا.. وأحب مواجهة الدربي

"مهما يحدث سأقدم كل ما لدي".. فيجورست ينضم إلى مانشستر يونايتد

مؤتمر كلوب: أحلام صلاح لم تنته بعد.. وأجبت عن قصة الانتقال في 6 آلاف مرة

أحمد سامي لـ في الجول: صفقة انتقال جون إيبوكا إلى الزمالك تمت بنسبة 95%