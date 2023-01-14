تشكيل مانشستر يونايتد – كاسيميرو وفريد أساسيان.. وبرونو جناح ضد سيتي
السبت، 14 يناير 2023 - 13:31
كتب : FilGoal
أعلن إريك تين هاج المدير الفني لمانشستر يونايتد تشكيل فريقه لملاقاة مانشستر سيتي في الدربي اليوم السبت.
ويستضيف يونايتد منافسه سيتي في ملعب أولد ترافورد في الجولة 20 من الدوري الإنجليزي.
وجاء التشكيل كالتالي:
في حراسة المرمى: ديفيد دي خيا
في الدفاع: تايريل مالاسيا- لوك شو- رافائيل فاران- آرون وان بيساكا
في الوسط الدفاعي: فريد- كاسيميرو- كريستيان إريكسن
في الهجوم: ماركوس راشفورد- أنتوني مارسيال- برونو فيرنانديز
ويحتل سيتي المركز الثاني في الترتيب بـ39 نقطة.
فيما يأتي يونايتد رابعا بـ35 نقطة.
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