إبراهيم حسن: المصري كان قريبا من ضم ديانج مقابل 35 ألف دولار

السبت، 14 يناير 2023 - 12:38

كتب : FilGoal

أليو ديانج - الأهلي - إنبي

كشف إبراهيم حسن مدير الكرة بفريق المصري البورسعيدي عن مفاجأة بشأن المالي أليو ديانج لاعب الأهلي.

ويلعب أليو ديانج ضمن صفوف الأهلي منذ صيف 2020 قادما من مولودية الجزائر.

وقال إبراهيم حسن عبر قناة "ETC": "كنا قريبين من ضم أليو ديانج لصفوف المصري عندما كان لاعبا في دجوليبا المالي مقابل 35 ألف دولار فقط".

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وأوضح "اتفقنا مع رئيس النادي المالي عند لقاء الفريقين بالبطولة الكونفدرالية وكان في غاية السعادة ولكن لم نستطع تدبير المبلغ".

وتابع "كان لاعبا صغيرا في السن ومميزا ولديه الرغبة في اللعب للمصري ولكنه انضم إلى الأهلي بعد ذلك مقابل مليون و200 ألف دولار قادما من مولودية الجزائر".

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وتأهل المصري إلى ثمن نهائي البطولة الكونفدرالية في 2017 على حساب دجوليبا المالي مجموع المباراتين 3-2.

واختتم "الأندية المصرية تدفع مبالغ كبيرة للغاية في الوقت الحالي وكذلك ما هى جدوى الاستعانة بمدربين أجانب في المنتخبات خاصة مع ارتفاع العملة الصعبة ولكن السؤال هنا كيف يتم تدبير تلك الأموال؟

ويتولى البرتغالي روي فيتوريا تدريب منتخب مصر في عقد يمتد حتى عام 2026.

فيما يقود البرازيلي روجيرو ميكالي تدريب منتخب مصر الأولمبي حتى أولمبياد باريس 2024.

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