برونو: أردت التأكد من طريقة تفكير مانشستر يونايتد للمستقبل قبل تمديد عقدي

السبت، 14 يناير 2023 - 12:19

كتب : FilGoal

برونو فيرنانديز - ولفرهامبتون ومانشستر يونايتد

شدد برونو فيرنانديز لاعب مانشستر يونايتد على أنه فكر في شيء واحد قبل تمديد تعاقده مع مانشستر يونايتد وهو معرفة طموح النادي في المستقبل.

برونو فيرنانديز

النادي : مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

برونو فيرنانديز كان قد مدد تعاقده مع مانشستر يونايتد حتى 2026 مع إمكانية التمديد لموسم إضافي.

وقال فيرنانديز لشبكة ذا أثليتك: "لقد تحدثت مع الإدارة في العام الماضي عندما كان الجميع يعرف أن رالف رانجنيك ليس مدرب المستقبل وأخبرت النادي إنني أريد أن أكون مفيدا ولكنني أيضا أريد أن أعرف إلي أين نحن ذاهبون هل هناك خطة ومستقبل؟".

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واستمر "كان هذا قبل أن أوقع عقدي الجديد وقت للنادي إن المال مهم لا أحد يستطيع أن يخفي ذلك ومن المهم دائما أن تكسب المزيد والمزيد في كرة القدم أو الحياة ومهما كانت الوظيفة التي تعمل بها ستريد الأفضل لنفسك".

وواصل "في ذلك الوقت قلت إنني أملك بعض المال الجيد ولا أريد عقدا جديد دون معرفة أن النادي سيكون له مستقبل جيد ولا أعرف إلى أين نحن ذاهبون ولم أكن أريد أن أعرف من سيكون المدرب ولكن فقط ما إذا كان للنادي مستقبل جيد وهل يريد النادي تحقيق البطولات والبناء للعب في دوري أبطال أوروبا؟".

وتابع "أخبروني في النادي إنهم يتفقون معي وإن المستوى يجب أن يتحسن ويمكننا تحقيق المزيد ولهذا السبب لم أخرج من هنا أبدا ولكنني أردت التأكد ما إذا النادي لا يزال في نفس الاتجاه الذي كان عليه عندما وقعت".

ووقع مانشستر يونايتد مع إريك تين هاج ليتولى تدريب الفريق بداية من الموسم الحالي.

ويحتل مانشستر يونايتد المركزالرابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 35 تقطة وبفارق 9 نقاط عن أرسنال صاحب الصدارة.

برونو فيرنانديز مانشستر يونايتد
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