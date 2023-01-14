مؤتمر تشافي: ريال مدريد لديه ميزة عنا.. والإحصائيات وجدت من أجل التغيير

السبت، 14 يناير 2023 - 12:06

كتب : FilGoal

تشافي هيرنانديز - برشلونة

يرى تشافي هيرنانديز المدير الفني لبرشلونة أن ريال مدريد لديه ميزة عن فريقه تتمثل في اعتياده على خوض النهائيات أكثر منهم.

ويلتقي ريال مدريد بمنافسه برشلونة غدا الأحد في ملعب الملك فهد الدولي في نهائي كأس السوبر الإسباني.

وتحدث تشافي في مؤتمر صحفي عُقد اليوم السبت قائلا: "اللاعبون الشباب جائعون للفوز بأول لقب لهم هنا".

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وعن حصول ريال مدريد على يوم راحة إضافي قبل النهائي قال: "أعتقد لو لعبنا في نفس اليوم سيكون عدل، لكن هذا ليس عذرا".

وأكمل "الجانب النفسي أساسي وربما لهذا يكون لريال مدريد ميزة عنا لأنهم لعبوا المزيد من النهائيات، لكن التعطش للفوز بالألقاب يجب أن يقوينا، لم نحقق بطولة منذ فترة طويلة وعلينا الفوز بالكأس".

وواصل "علينا اللعب مثل أول 60 دقيقة في المباراة الماضية وأن نتحلى بالهدوء ونتحكم في مشاعرنا".

وأردف "عندما تبدأ في لعب كرة القدم وتكون طفلا فيكون هدفك بلوغ النهائيات وبالذات مع النادي الذي تحبه وضد ريال مدريد، لا نخاف أو نقلق فنحن أمام فرصة ذهبية للفوز بلقب يمنحنا الكثير من الثقة".

وعن تراجع مستوى برشلونة خلال المباريات قال: "هناك بعض الأمور تقلقني ولكننا نحاول التحسن، نحن لا نصل للكمال أبدا ولكن هناك هامش خطأ يحدث وعلينا تقليله".

وبسؤاله عن تفوق مدرب ريال مدريد كارلو أنشيلوتي في النهائيات قال: "الإحصائيات وجدت من أجل التغيير وحتى لو كان لا يخسر نهائي منذ عام 2010 فهذا يحفزني أكثر".

وأردف "لم أقرر حتى الآن كيف سنهاجم وسنختار بناء على ما نراه أفضل للفريق، الأمر لا يتعلق بالأداء الفردي بل كيفية الدفاع والهجوم".

وعن علاقته بأنشيلوتي قال: "مرحلة جوزيه مورينيو في الكلاسيكو لم تكن إيجابية لأي شخص ولم نقدم صورة جيدة لأي من الفريقين، يجب أن نظهر الاحترام، لدي علاقة جيدة مع أنشيلوتي والتقينا عدة مرات من قبل، هو شخص غير عادي ورجل كرة قدم".

وأتم تشافي حديثه "علينا تتبع هذا النسق ولا نترك حقيقة أنها مجرد حرب رياضية، أنا معجب بأنشيلوتي حقا وبعدة لاعبين من ريال مدريد ولا يجب أن أخفي ذلك".

برشلونة ريال مدريد السوبر الإسباني
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