مؤتمر أنشيلوتي: الضغط ليس أفضل وسيلة للتغلب على برشلونة.. وبنزيمة عاد

السبت، 14 يناير 2023 - 11:39

كتب : FilGoal

كارلو أنشيلوتي - ريال مدريد

يؤمن كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد أن الضغط على برشلونة لن يكون أفضل وسيلة للفوز في نهائي كأس السوبر الإسباني بل عليهم الدفاع والهجوم بشكل جيد في آن واحد.

ويلتقي ريال مدريد بمنافسه برشلونة غدا الأحد في ملعب الملك فهد الدولي في نهائي كأس السوبر الإسباني.

وتحدث أنشيلوتي في المؤتمر الصحفي الذي عُقد اليوم الجمعة قائلا: "نريد مواصلة الفوز بالألقاب، لدينا لاعبين هنا منذ عام 2013 ومازالوا يريدون الفوز".

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وأكمل "الألقاب تمنحنا الثقة، ونكافح للعب مثل تلك المباريات وكل اللاعبين متحمسين واعتادوا على ذلك الضغط".

وواصل المدرب الإيطالي حديثه "كل اللاعبين يريدون الفوز بالبطولات مجددا لأن لديهم عقلية قوية، نحن فريق متطلب للغاية ولا يسمح لنا بالحصول على بطون ممتلئة".

وعن برشلونة قال: "الضغط عليهم ليس أفضل طريقة للتغلب عليهم، علينا تقديم مباراة هجومية ودفاعية بشكل كامل من كل الجوانب".

وكشف "كريم بنزيمة عاد لنا وهذا يمنحنا الكثير من الثقة في تلك المباريات وفيما تبقى من الموسم، إنه لاعب هام لنا".

وأكد أنشيلوتي أن كل اللاعبين في حالة جيدة عدا لوكاس فاسكيز الذي تعرض للإصابة في لقاء فالنسيا في نصف النهائي.

وواصل "نفكر الآن في الدفاع بشكل جيد خلال المباراة وضد فالنسيا لعبنا جيدا في الخلف".

وعن التقائه بكريستيانو رونالدو لاعب الفريق السابق والنصر السعودي الحالي قال: "رونالدو سعيد ومتحمس ويحب البلد وهو بحالة جيدة، لقد اتخذ القرار الصحيح".

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