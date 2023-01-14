مواعيد مباريات السبت 14 يناير 2023 - دربي مانشستر وصلاح وتريزيجيه ومونديال اليد

السبت، 14 يناير 2023 - 10:52

كتب : FilGoal

رافائيل فاران - دربي مانشستر

يشهد اليوم العديد من الأحداث والفاعليات الرياضية المهمة في جميع الألعاب.

ويستضيف يونايتد نظيره سيتي في ديربي مانشتسر ضمن الجولة الـ20 من الدوري الإنجليزي.

فيما يلعب ليفربول بقيادة النجم المصري محمد صلاح ضد برايتون في الجولة ذاتها.

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FilGoal.com يقدم مواعيد مباريات السبت 14 يناير 2023 والقنوات الناقلة والمعلقين.

الدوري الإنجليزي

تبدأ الإثارة بمواجهة مانشستر يونايتد أمام مانشستر سيتي في تمام الساعة الثانية والنصف مساء على ملعب أولد ترافورد، مباراة تنقلها قناة "بي إن سبورتس بريميوم 1" و"بي إن سبورتس 4k" ويعلق على المباراة حفيظ دراجي.

ويلعب ليفربول ضد برايتون في تمام الساعة الخامسة مساء، في مباراة تنقلها قناة بي إن سبورتس بريميوم 1، ويعلق عليها خليل البلوشي.

ويواجه ولفرهامبتون نظيره ويست هام يوناتيد في تمام الساعة الخامسة مساء أيضا، في مباراة تنقلها قناة بي إن سبورتس إكسترا 1.

الدوري الإسباني

يلعب جيرونا ضد إشبيلية في تمام الساعة الخامسة مساء، مباراة تنقلها قناة بي إن سبورتس 1.

ويستضيف ريال سوسيداد منافسه أتليتك بلباو على ملعب أنويتا في تمام الساعة العاشرة مساء، مباراة تنقلها قناة بي إن سبورتس بريميوم 1.

الدوري التركي

يواجه طرابزون سبور بقيادة محمود حسن "تريزيجيه" نظيره إسطنبول باشاك شهير في تمام الساعة السادسة مساء، مباراة تنقلها قناة بي إن سبورتس 3.

ويلعب كونيا سبور ضد بيشكتاش في تمام الساعة الثالثة عصرا.

الدوري السعودي

يخوض الثنائي المصري أحمد حجازي وطارق حامد مواجهة صعبة رفقة اتحاد جدة ضدة الباطن في تمام الساعة الثانية والنصف مساء، مباراة تنقلها قناة SSC SPORTS 1 .

ويلعب النصر ضد الشباب في كلاسيكو مرتقب في تمام الساعة السابعة مساء، مباراة تنقلها قناة SSC SPORTS 1.

مونديال الأندية

تلعب السعودية ضد فرنسا في تمام الساعة ضمن منافسات بطولة العالم لكرة اليد 2023.

كما تواجه إسبانيا نظيرتها تشيلي في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء.

وتملك قناة الكأس 5 القطرية وقناة الرياضية المغربية 3 حقوق نقل بطولة العالم لكرة اليد فيما ستنقل قنوات "أون تايم سبورتس" مباريات منتخب مصر.

الدوري الانجليزي مانشستر يونايتد مانشستر سيتي محمد صلاح
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