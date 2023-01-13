دياب: مشاركة الأهلي في كأس العالم أربكت حساباتنا.. وهذا مستقبل كأس السوبر

تحدث أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المحترفة عن البيان الذي أصدرته الرابطة للرد على بيان مالك نادي بيراميدز، الذي هدد من خلاله بسحب استثماراته من الكرة المصرية.

وقال دياب في تصريحاته لقناة أون تايم سبورتس 2: "جميع الأندية سواسية بالنسبة للرابطة. بيراميدز خاض 5 مباريات عصرا وفاز بـ 4 وتعادل في واحدة، وهذا ليس عائقا في الشتاء".

وأضاف "هناك 40 مباراة لعبت في هذا الوقت وبالتالي لا يوجد اضطهاد. أردنا كشف الحقائق لملاك بيراميدز عبر البيان".

وأوضح "يتحدثون عن تعيين نفس الحكم لمباراة بين نفس الفريقين.. ألم يحدث ذلك مع غيركم؟ هذا الأمر يتبع اتحاد الكرة وليس نحن، وفي الموسم الماضي كان عصام عبد الفتاح رئيس لجنة الحكام والآن مارك كلاتنبرج".

وتابع "التكرار طبيعي لأننا لا نملك الكثير من الحكام في الدوري الممتاز، واللائحة تسمح باستقدام حكام أجانب. بيراميدز لم يستخدم الطرق الرسمية بل لجأ للبيانات الإعلامية".

وواصل دياب "بيراميدز طلب نقل مباراته لاستاد القاهرة ووافقنا، لماذا يعترض حين نفعل ذلك مع ناد آخر؟ طلبت جلسة مع إدارة بيراميدز لأن لدينا شكاوى ضدها من مدربين وإدارات أخرى".

وعن معايير اختيار المشاركين في البطولات الإفريقية قال: "حين وضعنا طرق الاختيار هل كنا نعلم ما سيحدث؟ كل الأندية كانت تعرف الطريقة منذ بداية الموسم".

وأوضح "الفارق بين الموسم الحالي والموسم الماضي أننا سننهي هذا الدوري قبل أن يطلب كاف أسماء الأندية، وبالتالي سيتأهل أصحاب المراكز الأربعة الأولى بصورة طبيعية. إذا تعطل الدوري سنلجأ لمعايير الموسم الماضي وفقا للائحة".

وأضاف "لم نرفض طلب لبيراميدز، ولماذا نرفض طلب لأي ناد؟ فقط إن كان سيضر الجدول ومصلحة بقية الأندية، أو لمسألة أمنية، أو لكون الأمر ليس له وجود في اللائحة".

وأوضح "أخطاء التحكيم يوم في صالح النادي ويوم ضده. إنها ليست متعمدة في اتجاه واحد ولا نريد التسرع في الحكم على تجربة كلاتنبرج. في الأسبوع الماضي أرسلنا أكثر من 5 شكاوى من الأندية إلى اتحاد الكرة ولجنة الحكام".

وعن مشاركة الأهلي في كأس العالم للأندية قال دياب: "توقيت إعلان فيفا لموعد كأس العالم للأتندية أربك حسابات الرابطة بشأن موعد نهاية الدوري. وضعنا عدة سيناريوهات لمواعيد مباريات الأهلي حتى يستمر سير الجدول دون فجوات".

أما عن مصير كأس السوبر قال رئيس الرابطة: "كأس السوبر القادم سيقام من مباراة واحدة. هناك مشاريع لتطوير البطولة مستقبلا مع الشركة الراعية لزيادة دخل الأندية".

ماذا حدث؟

شهدت مباراة بيراميدز ضد فيوتشر التي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق ضمن الجولة 13 من الدوري اعتراضات واسعة على حكم المباراة محمد معروف.

حكم المباراة احتسب ركلتي جزاء لفيوتشر مع طرد عبد الله السعيد قائد بيراميدز.

وبناء على ذلك أصدر سالم الشامسي مالك نادي بيراميدز بيانا هدد خلاله بسحب استثماراته من الكرة المصرية بسبب ما يتعرض له ناديه من ظروف غير مناسبة للإبداع أو التقدم.

وأوضح الشمسي في بيانه أن فريقه تعرض للظلم خلال الفترة الماضية، سواء من جانب اتحاد كرة القدم أو رابطة الأندية المصرية المحترفة التي تصدر في حق النادي وتؤثر عليه في مشواره نحو المنافسة بحسب وصفه.

طالع البيان بالكامل من هنا

من جانبها ردت رابطة الأندية في بيانها الذي ارتكز على النقاط الآتية:

1- بيراميدز لم يلعب 6 مباريات في الساعة 2:45 ظهرا، بل 5 فقط وهناك من ينقل معلومات مغلوطة. هذا الأمر لا يؤثر على أداء الفرق حيث فاز بيراميدز في 4 مباريات منهم.

2- تعديل موعد مباراة فيوتشر وبيراميدز من الخامسة للسابعة جاء بسبب سيارات تقنية الفيديو، وهو أمر يحدث مع الجميع وليس بيراميدز فقط. الإدارة تلومنا على نفس ما فعلناه معها ومع الأهلي بنقل مباراتين إلى استاد القاهرة.

3- لجنة الحكام تتبع اتحاد الكرة ولكن الرابطة لا تنفي الأخطاء وتتضامن مع الأندية بالخطابات الرسمية. لم يصلنا خطاب واحد من بيراميدز حول مباراة فيوتشر، واكتفت إدارته ببيانات إعلامية. الأخطاء عامة على جميع الأندية واللائحة تكفل استخدام حكام أجانب.

4- فيما يتعلق بمشاركة بيراميدز في الكونفدرالية بدلا من دوري الأبطال: المعايير كانت معلنة مسبقا وتم اعتمادها من الاتحاد الإفريقي الذي لجأ له النادي لاحقا. بيراميدز مستمر في دعواه أمام المحكمة الرياضية، فلننتظر ما ستسفر عنه.

5- حاولنا احتواء شكاوى أتتنا من مدربين وأندية تتظلم من طريقة بيراميدز في التعامل، ولذلك ندعو ملاك بيراميدز لجلسة مع الرابطة بشأن هذه الشكاوى وطرق معالجتها.

طالع بيان الرابطة كاملا من هنا