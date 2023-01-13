بيان رسمي - مالك بيراميدز يهدد بسحب استثماراته بسبب "4 أمور غير مناسبة للإبداع"

أصدر سالم الشمسي مالك نادي بيراميدز بيانا رسميا، حذر فيه من سحب استثماراته من الكرة المصرية بسبب ما يتعرض له ناديه من "ظروف غير مناسبة للإبداع أو التقدم".

وشهدت مباراة بيراميدز ضد فيوتشر التي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق ضمن الجولة 13 من الدوري اعتراضات واسعة على حكم المباراة محمد معروف.

حكم المباراة احتسب ركلتي جزاء لفيوتشر مع طرد عبد الله السعيد قائد بيراميدز.

وأوضح الشمسي في بيانه أن فريقه تعرض للظلم خلال الفترة الماضية، سواء من جانب اتحاد كرة القدم أو رابطة الأندية المصرية المحترفة التي تصدر في حق النادي وتؤثر عليه في مشواره نحو المنافسة بحسب وصفه.

وحدد الشامسي نقاط اعتراضه في الآتي:

مواعيد المباريات

"إقامة عدد من مباريات نادي بيراميدز في الدوري وتحديدا في الساعة الثانية وخمس وأربعين دقيقة ظهرا، حيث تم تحديد حتي الآن 6 مباريات للفريق في هذا التوقيت المستغرب تماما، رغم أن الموسم لم يمض عليه سوى 13 مباراة فقط، في حين أن باقي الفرق المتنافسة على اللقب تلعب مباريات في السابعة مساء، ودون مراعاة لنادي بيراميدز أحد أهم المنافسين على المسابقة، ورغم ذلك لم يعترض النادي على القرارات وخاض مبارياته في هذا التوقيت السيء مراعاة لاستقرار وانتظام بطولة الدوري، وبكل تأكيد ليس من قبيل الصدفة أن يخوض فريقنا نصف مبارياته تقريبا حتى الآن في الدوري ظهرا، مما يؤثر علينا فنيًا وتسويقيا، في حين أن بقية المنافسين يلعبون بشكل طبيعي مساء وفي أجواء كرة قدم عادلة".

"ولعل أفضح الأمثلة على التعنت الواضح لرابطة الأندية ورئيس لجنة المسابقات ومجاملاته ضد بيراميدز هو ما حدث من تغيير موعد مباراة فيوتشر وبيراميدز لتكون في السابعة بدلا من الخامسة كما هو مقرر سلفا، بالإضافة لتغيير مباراتين لبيراميدز من المساء لتلعب في وقت الظهيرة، معللا ذلك في تصريحاته بأنه لخدمة أغراض البث التليفزيوني، لنفاجأ ويفاجأ جميع المتابعين باعتراض طاقم قناة أون خلال الاستوديو على تضارب موعد تلك المباراة الهامة مع مباراة أخرى لا تقل أهمية بين الزمالك والاتحاد، مستغربين ومعهم الكثير من مشاهدي الكرة المصرية هذا التغيير الغير مبرر والذي لا يخدم بأي شكل من الأشكال عنصر المشاهدة للدوري المصري، بل ويبعث في النفس تساؤلات مشروعة عن السبب الرئيسي الغير معلن لهذا التغيير في موعد المباراة".

الحكم محمد معروف

"قرار اتحاد الكرة ولجنة الحكام، بتعيين الحكم نفسه "محمد معروف" للمباراة الثالثة على التوالي لإدارة لقاء بيراميدز وفيوتشر في الدوري الممتاز، رغم اعتراض النادي سابقا على الحكم، والذي تسبب في ضياع 5 نقاط من نادي بيراميدز في المباراتين السابقتين بين الناديين وارتكب الكثير من الأخطاء التحكيمية الفادحة، ولم تتم مراعاة طلب نادي بيراميدز الرسمي من جانب لجنة الحكام، بشأن إبعاد الحكم عن إدارة أي مباراة له مستقبلا، حيث أن نفس الحكم طرد هاني سعيد في مباراة الدور الثاني من دوري النسخة السابقة بدون سبب واضح، وبكل تأكيد فإنه ليس من قبيل الصدفة أن يتولى نفس الحكم إدارة 3 مباريات متتالية في مسابقة واحدة لنفس الفريقين، إلا إذا كان هناك أمرا لا نعلمه في ذلك!"

"وكما حذر بيراميدز قبل المباراة، فإن لقاء فيوتشر شهد العديد من التجاوزات التحكيمية والقرارات الغريبة التي لا يمكن السكوت عليها: الحكم احتسب ركلتي جزاء وهميتين ضد بيراميدز في أقل من 20 دقيقة فقط، لا يمكن السكوت عليها وضربة الجزاء الثانية في الأساس خطأ لصالح مدافع فريقنا، ومع ذلك أصر الحكم على احتسابهما رافضا الذهاب للفار للتأكد من صحة اللعبتين. الحكم ساعد فريق فيوتشر في إضاعة أكثر من 20 دقيقة بسبب سقوط أكثر من لاعب بطريقة غير مبررة ولم يشهر البطاقة الصفراء حتى لأي منهم بداعي ادعاء الإصابة وإضاعة الوقت بتلك الطريقة التي لا يمكن السكوت عنها، بل كان عاملا مساعدا في إهدار الوقت طوال اللقاء. الحكم لم يطلق صافرته باحتساب هدف تعادل بيراميدز وكأنه يتعجب من الهدف المسجل ويبحث عن أي خطأ لعدم احتسابه. الحكم ارتكب كارثة بمعنى الكلمة بعدما قام بطرد عبد الله السعيد بشكل يدعو للسخرية في الثواني الأخيرة، وأثناء حواره مع السعيد وباقي اللاعبين بما فيهم حارس المرمى، أمر باستمرار اللعب رغم وجود اللاعب المطرود على أرض الملعب وانطلق في هجمة مرتدة على مرمى بيراميدز وهو خطأ لا يمكن التجاوز عنه".

بيراميدز كان قد اعترض على تعيين محمد معروف حكما لمباراة الفريق أمام فيوتشر قييل المباراة على لسان هاني سعيد المدير الرياضي للفريق في تصريحات لموقع ناديه الرسمي.

وعقب المباراة، جدد مسؤولو بيراميدز تصريحاتهم الغاضبة تجاه معروف والقرارات التحكيمية خلال المباراة.

المشاركة الإفريقية

"من غير المقبول أن يكون الفريق صاحب مركز الوصافة في النسخة الأخيرة من بطولة الدوري الممتاز، يتم إجباره على اللعب في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، رغما عنه، وعلى الرغم من أن اللوائح في صفه ومن حقه التواجد في دوري الأبطال، إلا إذا كان هناك سببا آخر لا نعرفه في هذا القرار الظالم. * استثمار نادي بيراميدز في كرة القدم المصرية وجمهورها العظيم هو نابع من حب وقناعة %100، ولكننا نشعر أحيانا أن التعامل مع نادي بيراميدز يختلف عن التعامل مع الأندية الأخرى، ولا أعلم ما السبب وراء ذلك، رغم أنه وبشهادة الجميع، أن وجود بيراميدز ساهم في تطوير الكرة المصرية وشكل المنافسة على الدوري والبطولات الأخرى، وبات النادي مصدرا أساسيًا ومهما لجميع المنتخبات المصرية بمختلف أعمارها.

بيراميدز أنهى الموسم الماضي في المركز الثاني ببطولة الدوري، لكنه شارك هذا الموسم في بطولة الكونفدرالية الإفريقية عوضا عن دوري الأبطال بسبب اختيار اتحاد الكرة للفرق المشاركة إفريقيا وفقا لترتيب الدور الأول عن الموسم الماضي بسبب تأخر نهاية الموسم في مصر، وكان بيراميدز حينها في المركز الثالث والأهلي ثانيا.

قرارات حاسمة

"ولا أخفي على الجميع بأنه في حال تواصل الظلم على النادي سنبدأ آسفين باتخاذ قرارات حاسمة فيما يخص مواصلة الاستثمار في النادي من عدمه، حيث لا يمكن الاستمرار في مثل هذه الظروف غير المناسبة للإبداع أو التقدم في كرة القدم. وهنا يكون السؤال لكل مسؤلي كرة القدم المصرية، لماذا كل هذا الظلم والمعاملة الغير لائقة؟ ونحن نساهم في بناء مستقبل أفضل لشباب كرة القدم المصرية وفرص واعدة في سوق كرة قدم جميلة ومتطورة!"".

"نادي بيراميدز يرفض دائما فكرة الخروج عن النص وكذلك يرفض الشكوى والكلام قدر ما نحن مشغولون في أمر بناء فريق يكون أحد أقوى أركان الكرة المصرية والإفريقية خلال السنوات المقبلة، وهو الأمر الذي سيخدم جميع منتخبات مصر الغالية في جميع المراحل. * نحترم جميع الأندية ولا نفرق بين أحد في التعامل ولا توجد لدينا أي مشكلات مع أي من تلك الأندية أو من يديرونها، الذين نقدرهم جميعا ونحترمهم، ونثق في أن الجميع يعمل من أجل مصلحة الكرة المصرية. وأخيرًا أطالب جميع القائمين على إدارة كرة القدم المصرية التدخل الفوري لإيقاف مسلسل الظلم الفادح الذي يتعرض له بيراميدز في الكرة المصرية، والتي كانت آخر حلقاته الواضحة تماما ما تعرض له الفريق خلال لقاء فيوتشر".

سالم الشمسي رجل الأعمال الإماراتي تملك نادي بيراميدز بداية من شهر فبراير لعام 2019 بشكل رسمي.

ووصل الفريق منذ ذلك الحين إلى نهائي الكونفدرالية الإفريقية أمام نهضة بركان وخسره بهدف مقابل لا شيء، بجانب المشاركة الإفريقية الدائمة وبلوغ نهائي كأس مصر عام 2019.