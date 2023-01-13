مؤتمر أرتيتا: المنافسة على الدوري؟ نواجه التحدي أمامنا.. وأحب مواجهة الدربي

الجمعة، 13 يناير 2023 - 23:33

كتب : FilGoal

ميكيل أرتيتا

قال ميكيل أرتيتا إنه يعرف التحدي المنتظر أمامه في ظل تواجد فريقه على قمة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي.

ويستعد أرسنال لملاقاة توتنام الأحد المقبل في ملعب الأخير في الجولة 19 من الدوري الإنجليزي.

وسُئل أرتيتا إن كان يعاني لاعبيه من ضغط المنافسة على الدوري ورد قائلا: "نحن فقط نواجه التحدي والفرصة التي تنتظرنا، نحن نعرف أين نحن".

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وعن الدربي قال: "أحب تلك المباراة، هذه إحدى أكبر المباريات في الموسم، ونعرف ماذا تعني".

وعن موقف ميخايلو مودريك لاعب شاختار دونتسيك الأوكراني قال: "لا نستطيع الحديث عن لاعبين في أندية أخرى ولكن هناك اهتمام ونحن نحاول".

أما عن موعد عودة جابرييل خيسوس قال: "هو يسير على الجدول الموضوع له، لكنه مازال بعيدا عن العودة، أود رؤيته يعود سريعا لكنني لا أعتقد أن ذلك سيحدث".

وعن بوكايو ساكا قال: "أعتقد أنه سيكون لائقا للمباراة".

وبسؤاله هل غير من طريقه تحضيره للمباريات أجاب "لقد غيرتها، الآن أعد للمباراة بتدريب تلو الآخر وليس مباراة تلو الأخرى".

ويتصدر أرسنال جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بـ44 نقطة بفارق خمس نقاط عن ملاحقه مانشستر سيتي.

أما توتنام فيحتل المركز الخامس بـ33 نقطة مع خوضه لمباراة أكثر من منافسه.

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