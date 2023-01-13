"مهما يحدث سأقدم كل ما لدي".. فيجورست ينضم إلى مانشستر يونايتد

أعلن مانشستر يونايتد اليوم الجمعة رسميا ضمه للمهاجم الهولندي فاوت فيجورست على سبيل الإعارة لستة أشهر قادما من بيرنلي.

وقضى فيجورست النصف الأول من الموسم معارا من بيرنلي إلى صفوف بيشكتاش حيث تم فسخ الإعارة ليعود لناديه الإنجليزي ومنه إلى مانشستر يونايتد.

ومع بيشكتاش سجل المهاجم الهولندي 9 أهداف وصنع 4 في 18 مباراة.

وسجل فيجورست في مسيرته 172 هدفا في 414 مباراة خاضها في مسيرته.

ومع منتخب هولندا خاض 19 مباراة سجل خلالهم خمسة أهداف، من بينهم هدفين في كأس العالم 2022.

وتحدث فيجورست لموقع يونايتد الرسمي قائلا: "أشعر بالفخر للانضمام إلى مانشستر يونايتد".

وأضاف "واجهت النادي في الماضي، وإنه شعور رائع أن تتاح لي الآن فرصة ارتداء القميص الأحمر الشهير، لقد رأيت تطور يونايتد تحت قيادة المدرب إريك تين هاج هذا الموسم، ولا أطيق الانتظار لبدء دوري ودفع الفريق لتحقيق أهدافه".

وأكمل "مهما يحدث في الأشهر القليلة المقبلة أستطيع الوعد بتقديم كل ما لدي للنادي طالما أنا هنا".

وأتم فيجورست حديثه قائلا: "أشكر كل من لعب دورا في وصولي لهذه المرحلة، والآن أتطلع لمقابلة زملائي الجدد والمشاركة على الفور".

يذكر أن تين هاج أعلن في وقت سابق أن فيجورست لن يكون بمقدوره المشاركة غدا في دربي مانشستر ضد مانشستر سيتي.

وأصبح فيجورست ثاني صفقات يونايتد الشتوية بعد استعارة الحارس جاك بوتلاند من كريستال بالاس.