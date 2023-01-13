كرة يد - مجموعة مصر: بعد 25 خسارة.. أمريكا تحقق فوزها الأول في بطولة العالم

تغلب منتخب الولايات المتحدة الأمريكية على المغرب بنتيجة 28-27 ضمن منافسات بطولة العالم لكرة اليد 2023.

وكان هذا هو الفوز الأول للمنتخب الأمريكي على الإطلاق في البطولة.

ولعب منتخب أمريكا قبل ذلك 25 مباراة في بطولة العالم لكرة اليد، خسرهم جميعا.

ويتواجد منتخبا المغرب وأمريكا في المجموعة السابعة مع مصر وكرواتيا.

على الجانب الآخر تعادل منتخب تونس مع البحرين بنتيجة 27-27.

ويتواجد الفريقان في المجموعة الثامنة مع بلجيكا والدنمارك.

وخسر منتخب قطر أمام ألمانيا بنتيجة 31-27.

ويتواجد الثنائي في المجموعة الخامسة مع صربيا والجزائر.

فيما حقق منتخب هولندا فوزا كبيرا على الأرجنتين بنتيجة 29-19.

ويتواجد الطرفان في المجموعة السادسة مع مقدونيا الشمالية والنرويج.

ويتأهل أول ثلاث منتخبات من كل مجموعة إلى الدور الرئيسي.