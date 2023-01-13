رابطة الأندية ترد على بيان بيراميدز: معلومات مغلوطة.. وسبق لنا احتواء شكاوى ضده

أصدرت رابطة الأندية المحترفة المصرية بيانا للرد على بيان سالم الشامسي مالك نادي بيراميدز الذي هدد من خلاله بسحب استثماراته في الكرة المصرية.

وإليكم نص بيان رابطة الأندية ردا على بيان ملاك بيراميدز:

فوجئت رابطة الأندية المحترفة اليوم ببيان صدر عن نادي بيراميدز ومنسوب إلى ملاكه، تضمن العديد من الاتهامات والأقوال المطلقة التي لا تمت للواقع بصلة وهذا ردنا عليها:

أولا: فيما يتعلق بخوض 6 مباريات للفريق في تمام الساعة 2:45 ظهرا، نؤكد أن مسابقة الدوري الممتاز شهدت حتى الآن 40 مباراة في التوقيت المشار إليه، وأن بيراميدز خاض 5 مباريات في هذا التوقيت وليس 6 مباريات كما تضمن تقريره، ولكن يبدو أن غرضا ما جاء وراء البيان، أصاب مصدره بغمامة حالت دون مراجعة وقراءة بياناته بشكل دقيق، ولكنه لا يدرك مدى فداحة ما ينقله من معلومات خاطئة، يضلل بها ملاك النادي.

رابطة الأندية المحترفة في هذا الصدد تنظر إلى 18 ناديا حملت على عاتقها الدفاع عن مصالحهم ولا تنظر لناد واحد فقط تضعه الإدارة التنفيذية لبيراميدز دائما أمامها، ولا ترى سوى المقارنة معه في كل الأمور والملفات، وهذا لسنا طرفا فيه من قريب أو بعيد.

الموعد المشار إليه لا يحمل أي نوع من التأثيرات السلبية على الأداء والفرق، ولن يكلف الأمر الإدارة التنفيذية لبيراميدز سوى النظر إلى نتائج الفريق في المباريات الخمس، سيجده حقق الفوز في 5 مباريات وتعادل في الخامسة، فأي نوع من الأضرار تحدث عنها البيان؟ وإذا كان الأمر يتعلق بمثل هذا الموعد في التوقيت الشتوي بما له من مزايا.

ثانيا: ما أثير حول تعديل موعد مباراة فيوتشر أمام بيراميدز من الخامسة للسابعة مساء، فقد جاء ذلك وفقا لسيارات تقنية الفيديو وخط سيرها، وهو أمر متبع وشائع من الجميع وليس بيراميدز فقط، كما أراد البيان أن يوحي للجميع.

ومن مستحدثات الإدارة التنفيذية لبيراميدز البيان الذي صدر قبل مباراته مع الأهلي عن نقل المباراة لاستاد القاهرة، وعجبا ما جاء في البيان حيث تلوم علينا الإدارة التنفيذية ما فعلناه معها هي شخصيا بعد أن نقلت مباراة لفريقها إلى استاد القاهرة باعتباره الملعب البديل له، وهو نفس الأمر مع الأهلي الذي يتخذ من السلام ملعبا أساسيا والقاهرة ملعبا بديلا له، وتم تطبيق الأمر عليه أيضا هو الآخر.

ثالثا: الشكوى المستمرة من التحكيم.. يعلم الجميع في منظومة الكرة المصرية أن لجنة الحكام تتبع اتحاد الكرة المصري، ولكن إيمانا من الرابطة بدورها في تمثيل الأندية المحترفة، فهي لا تنفي وجود بعض الأخطاء في ملف التحكيم، وهي تتضامن مع الأندية في كل الخطابات والاعتراضات الرسمية الواردة، وتحرص على مخاطبة لجنة الحكام واتحاد الكرة بها بشكل فوري، ولكن وسط الكم الهائل من الخطابات الرسمية المثبتة لم يرد للرابطة خطاب واحد من بيراميدز حول مباراته الأخيرة أمام فيوتشر، حيث اكتفت الإدارة التنفيذية لبيراميدز بمجموعة البيانات الإعلامية بعيدا عن الإجراء الرسمي المكفول لجميع الأندية، وهو نفسه الإجراء الذي اتبعته بعض الفرق في مواجهات جمعتها وكان بيراميدز طرفا بها، وهو ما يعني أن الأخطاء -إن وجدت- فهي عامة على جميع الأندية.

كما أن اللائحة كفلت للأندية طلب استقدام حكام أجانب لإدارة المباريات، وبيراميدز كان أحد الأندية المستفيدة من هذا الأمر من قبل، وهو خيار لم تلجأ له الإدارة التنفيذية.

رابعا: فيما يتعلق بمشاركة الفريق في بطولة الكونفدرالية وحرمانه من دوري أبطال إفريقيا، نؤكد أن معايير الاختيار كانت معلنة أمام الجميع قبل تحديد مراكز ترتيب الدوري الممتاز وتم تطبيقها، ومع ذلك لجأ بيراميدز إلى الاتحاد الإفريقي "كاف" الذي أقر ما جاء في الاختيارات وتصنيف الفرق الأربعة (الزمالك والأهلي بدوري الأبطال - بيراميدز وفيوتشر في الكونفدرالية)، واستمر النادي في المسالك القانونية المشروعة بتحريك دعوى أمام المحكمة الرياضية الدولية، فلنتتظر جميعا ما ستسفر عنه.

في النهاية.. نجدد عهدنا ووعدنا بالعمل من أجل مصلحة الأندية المصرية دون تمييز، وهو ما يدفعنا دائما لمد يد العون والتعاون مع الجميع ومنهم الإدارة التنفيذية لبيراميدز نفسها، بعد أن حاولنا جاهدين احتواء بعض الشكاوى الواردة لدينا ضدها من مدربين وأندية تتظلم وتشكو طريقة بيراميدز في التعامل.

ولذلك ندعو ملاك نادي بيراميدز لجلسة مع رابطة الأندية ما ورد بشأن الشكاوى وطرق التغلب عليها ومعالجتها، وكلنا ثقة في تفهم ملاك بيراميدز لما يدور على أرض الواقع من سعي وراء تصدير مشهد التعرض لظلم واضح، ونسج مجموعة من المعلومات المغلوطة وتضخيمها، وهي الثقة النابعة من إيماننا بدورهم الرائد في خدمة الرياضة المصرية عامة والكرة المصرية بصفة خاصة، وتقديرنا الكامل لدور بيراميدز الرائد في الاستثمار الرياضي.

وفي الختام تتمنى الرابطة التوفيق لجميع الأندية.

ماذا حدث؟

شهدت مباراة بيراميدز ضد فيوتشر التي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق ضمن الجولة 13 من الدوري اعتراضات واسعة على حكم المباراة محمد معروف.

حكم المباراة احتسب ركلتي جزاء لفيوتشر مع طرد عبد الله السعيد قائد بيراميدز.

وبناء على ذلك أصدر سالم الشامسي مالك نادي بيراميدز بيانا هدد خلاله بسحب استثماراته من الكرة المصرية بسبب ما يتعرض له ناديه من ظروف غير مناسبة للإبداع أو التقدم.

وأوضح الشمسي في بيانه أن فريقه تعرض للظلم خلال الفترة الماضية، سواء من جانب اتحاد كرة القدم أو رابطة الأندية المصرية المحترفة التي تصدر في حق النادي وتؤثر عليه في مشواره نحو المنافسة بحسب وصفه.

طالع البيان بالكامل من هنا