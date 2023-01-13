بيان من وزارة الرياضة بعد تهديد مالك بيراميدز بسحب استثماراته من مصر

أصدرت وزارة الرياضة المصرية بيانا رسميا اليوم الجمعة ردا على بيان مالك بيراميدز بالتهديد بسحب استثماراته من الكرة المصرية بسبب ما يحدث من تعنت ضد ناديه.

وأكد أشرف صبحي وزير الرياضة في بيان وزارة الرياضة أنهم حريصون على توفير وتهيئة المناخ والأجواء المناسبة للمنظومة الرياضية المصرية لتكون جاذبة للاستثمارات الرياضية العربية والأجنبية.

وأوضح صبحي في البيان أن جهود الوزارة تكللت خلال الفترة الماضية في تطوير البنية الرياضية من خلال تشجيع كافة أوجه الاستثمار المحلية والعربية والأجنبية مع مساندة الهيئات الرياضية المصرية في تطوير بنيتها.

وأعطى وزير الرياضة عدة أمثلة على ذلك وأوضح "إشهار ثلاث شركات للنادي الأهلي ومتابعته بشكل مكثف للانتهاء من إنشاء الاستاد الخاص به".

وأضاف "كذلك الانتهاء من الإجراءات الإدارية لنادي الزمالك للبدء في إنشاء استاد النادي في السادس من أكتوبر، مع إنشاء وتسليم المبنى الاجتماعي للنادي الإسماعيلي".

وواصل "إنهاء الإجراءات المالية والإدارية والقانونية الخاصة باستاد بورسعيد".

وأكد صبحي أنه ينوي الاجتماع مع رئيس وممثلي نادي بيراميدز حول تعظيم استثمارات النادي بمصر وذلك دون التطرق لأي من النواحي الفنية والرياضية المتعلقة برابطة الأندية المصرية ومنافساتها المختلفة.

وجاء البيان كاملا كالتالي:

فى ضوء البيان الذى أصدره رئيس نادى بيراميدز سالم الشمسي ...أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أن الوزارة حريصة على توفير وتهيئة المناخ والأجواء المناسبة للمنظومة الرياضية المصرية لتكون جاذبة للاستثمارات الرياضية العربية والأجنبية

مشيرا أن جهود الوزارة التى تكللت خلال الفترة الماضية بالنجاح فى تطوير البنية الرياضية من خلال تشجيع كافة أوجه الاستثمار المحلية والعربية والأجنبية وكذلك مساندة الهيئات الرياضية المصرية فى تطوير بنيتها الرياضية ومنها الانتهاء من اشهار ثلاثة شركات للنادى الاهلي المصري ومتابعته بشكل مكثف للانتهاء من انشاءات استاد كرة القدم والذى تم وضعه ضمن خطة الوزارة فى استضافة وتنظيم مختلف الأحداث والمنافسات الرياضية خلال الفترة المقبلة وكذلك الانتهاء من الإجراءات الإدارية لنادى الزمالك للبدء فى إنشاء استاد نادى الزمالك بمدينة السادس من اكتوبر والانتهاء من إنشاء وتسليم المبني الاجتماعي للنادى الاسماعيلى والعمل على تحقيق الاستقرار الإداري بالنادى حاليا حتى يستعيد النادى استقراره على كافة المستويات الإدارية والفنية والإنشائية وانهاء الإجراءات المالية والإدارية والقانونية الخاصة باستاد بورسعيد ليكتمل معه حلم المدينة الباسلة فى وجود استاد لكرة القدم يتم استغلاله فى استضافة مختلف الأحداث والبطولات الرياضية بمدينة بورسعيد

ومن المقرر أن تشهد الأيام المقبلة عقد عدة اجتماعات لمتابعة انتهاء وسير كافة مشروعات البنية الرياضية فى الاهلي والزمالك والاسماعيلي والمصري وغيرها من مشروعات البنية الرياضية للأندية المصرية إضافة إلى عقد اجتماع مع رئيس وممثلي نادى بيراميدز حول تعظيم استثمارات النادى بمصر وذلك دون التطرق إلى أي من النواحي الفنية والرياضية المتعلقة برابطة المحترفين أو الأندية الرياضية المصرية ومنافساتها المختلفة.

ماذا حدث؟

وشهدت مباراة بيراميدز ضد فيوتشر التي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق ضمن الجولة 13 من الدوري اعتراضات واسعة على حكم المباراة محمد معروف.

حكم المباراة احتسب ركلتي جزاء لفيوتشر مع طرد عبد الله السعيد قائد بيراميدز.

وبناء على ذلك أصدر سالم الشامسي مالك نادي بيراميدز بيانا هدد خلاله بسحب استثماراته من الكرة المصرية بسبب ما يتعرض له ناديه من ظروف غير مناسبة للإبداع أو التقدم.

وأوضح الشمسي في بيانه أن فريقه تعرض للظلم خلال الفترة الماضية، سواء من جانب اتحاد كرة القدم أو رابطة الأندية المصرية المحترفة التي تصدر في حق النادي وتؤثر عليه في مشواره نحو المنافسة بحسب وصفه.

طالع البيان بالكامل من هنا