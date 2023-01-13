أحمد سامي يكشف عبر في الجول حقيقة رحيله عن تدريب سيراميكا كليوباترا

الجمعة، 13 يناير 2023 - 21:11

كتب : حامد وجدي

أحمد سامي

كشف أحمد سامي مدرب سيراميكا كليوباترا، حقيقة رحيله عن تدريب الفريق.

وقال سامي في تصريحات لـFilGoal.com: "لا صحة لما يتردد عن تقديمي لاستقالة من تدريب سيراميكا كليوباترا".

وأوضح "بعد مباراة فاركو اليوم صافحت اللاعبين وأخبرتهم بأنهم قدموا كل ما باستطاعتهم".

أخبار متعلقة:
في الجول يكشف طلبات سيراميكا كليوباترا من الزمالك لبيع إيبوكا التشكيل - ثلاثي هجومي يقود فاركو.. وإيبوكا أساسي لـ سيراميكا كليوباترا السقا: فيوتشر متمسك بـ عمر كمال.. وكنا نستعد لتعنيف بوبو قبل هدفه في سيراميكا الهدف الأسرع وقمة الإثارة.. فيوتشر يهزم سيراميكا ويتقدم للوصافة

سامي أتبع "غدا سنكون راحة من التدريبات، لكنني مستمر مع الفريق ولن أرحل".

سيراميكا كليوباترا تعادل اليوم الجمعة مع فاركو بهدف لكل فريق على ملعب الإسكندرية.

ويحتل سيراميكا كليوباترا حاليا المركز العاشر برصيد 16 نقطة من 13 مباراة.

الدوري المصري سيراميكا كليوباترا أحمد سامي
نرشح لكم
خبر في الجول – 5 عروض في الزمالك من أجل ماجد هاني رابطة الأندية ترد على بيان بيراميدز: معلومات مغلوطة.. وسبق لنا احتواء شكاوى ضده بيان من وزارة الرياضة بعد تهديد مالك بيراميدز بسحب استثماراته من مصر لأول مرة هذا الموسم.. المصري يعود للتدريب في بورسعيد لويس إدوارد رجل مباراة المقاولون والإسماعيلي اعتراض متواصل وإغماء ومعاناة مستمرة.. المقاولون يهزم الإسماعيلي ويثبت ترتيبه في المركز الأخير في الجول يكشف طلبات سيراميكا كليوباترا من الزمالك لبيع إيبوكا خبر في الجول – حكم مصري الأقرب لإدارة لقاء الزمالك وبيراميدز.. وموقف كلاتنبيرج من القمة
أخر الأخبار
"مهما يحدث سأقدم كل ما لدي".. فيجورست ينضم إلى مانشستر يونايتد 4 دقيقة | الدوري الإنجليزي
بطولة العالم لليد – انتصار تاريخي أول لـ مصر على كرواتيا في بداية المشوار 16 دقيقة | كرة يد
كرة يد - مجموعة مصر: بعد 25 خسارة.. أمريكا تحقق فوزها الأول في بطولة العالم 33 دقيقة | كرة يد
خبر في الجول – 5 عروض في الزمالك من أجل ماجد هاني 38 دقيقة | ميركاتو
رابطة الأندية ترد على بيان بيراميدز: معلومات مغلوطة.. وسبق لنا احتواء شكاوى ضده 55 دقيقة | الكرة المصرية
بيان من وزارة الرياضة بعد تهديد مالك بيراميدز بسحب استثماراته من مصر ساعة | الكرة المصرية
لأول مرة هذا الموسم.. المصري يعود للتدريب في بورسعيد ساعة | الكرة المصرية
لويس إدوارد رجل مباراة المقاولون والإسماعيلي ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت في الدوري - الأهلي (0) (0) المصري.. تعادل سلبي 2 خبر في الجول – تفاصيل رد فيفا على شكوى الزمالك بعد عدم دفع كهربا للغرامة 3 مرتضى منصور: عبد الحفيظ كان محقا في رغبته بضرب الحكم.. وهذا شرط تقسيط غرامة كهربا 4 خبر في الجول - الأهلي يتمم اتفاقه مع مروان عطية.. وموقف الزمالك