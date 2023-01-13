أحمد سامي يكشف عبر في الجول حقيقة رحيله عن تدريب سيراميكا كليوباترا

كشف أحمد سامي مدرب سيراميكا كليوباترا، حقيقة رحيله عن تدريب الفريق.

وقال سامي في تصريحات لـFilGoal.com: "لا صحة لما يتردد عن تقديمي لاستقالة من تدريب سيراميكا كليوباترا".

وأوضح "بعد مباراة فاركو اليوم صافحت اللاعبين وأخبرتهم بأنهم قدموا كل ما باستطاعتهم".

سامي أتبع "غدا سنكون راحة من التدريبات، لكنني مستمر مع الفريق ولن أرحل".

سيراميكا كليوباترا تعادل اليوم الجمعة مع فاركو بهدف لكل فريق على ملعب الإسكندرية.

ويحتل سيراميكا كليوباترا حاليا المركز العاشر برصيد 16 نقطة من 13 مباراة.