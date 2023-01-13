مؤتمر كلوب: أحلام صلاح لم تنته بعد.. وأجبت عن قصة الانتقال في 6 آلاف مرة

الجمعة، 13 يناير 2023 - 21:05

كتب : FilGoal

يورجن كلوب - ليفربول

قال يورجن كلوب المدير الفني لليفربول إن أحلام محمد صلاح نجم فريقه لم تنته بعد مؤكدا أن انضمامه إلى الريدز قبل سبع سنوات كتب قصة التوافق الأمثل بينهما.

محمد صلاح

النادي : ليفربول

ليفربول

وتحدث كلوب في مؤتمر صحفي عُقد اليوم الجمعة قائلا: "يا لها من رحلة، أحلامه تحولت إلى حقيقة هنا لكنها لم تنته بعد".

وواصل "هو يبدو حادا ومع استمرار سرعته بعد كل تلك السنوات والمباريات، الأهم أنه متاح دائما لنا".

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وأكمل كلوب حديثه عن صلاح قائلا: "هو ونحن كان التوافق الأمثل".

وعن إصابة داروين نونيز قال: "نحن ننتظر بقية المعلومات، إصابته ليست كبيرة لكنها تسببت في غيابه عن المران لننتظر ونرى ماذا سيحدث".

أما عن مواجهة برايتون غدا السبت في ملعب أميكس في الجولة 19 من الدوري الإنجليزي قال: "برايتون يمرر الكرة جيدا ويستحقون الاحترام".

وأكمل "لا أعتقد أن هناك شخص ما يقلل منهم الآن، لكن من كان يعتقد أن إحصائيات استحواذهم على الكرة سوف ترتفع بعد رحيل المدرب جراهام بوتر إلى تشيلسي؟ أمامنا فرصة لمحاولة خلق المشاكل لهم".

وعن هل سيضم فريقه لاعبين جدد في شهر يناير الجاري بعد كودي جاكبو قال: "لا أعتقد ذلك، وظيفتي تحتم علي استخدام اللاعبين المتاحين، لا مشكلة لدي".

وأكمل "أنا معجب بالفريق الذي لدي، لا يمكن حل كل المشاكل في الانتقالات".

وشدد المدرب الألماني "في أرض الأحلام تقوم فقط بشراء اللاعبين".

أما عن إصابة روبرتو فيرمينو فقال: "في البداية كان سيغيب بين 10 و14 يوما، ثم شعر بشيء ما، لكنه ليس قريبا من العودة للتدرب".

وعاد كلوب للرد على سؤال حول الانتقالات وقال: "حظيت بما يصل لـ6 آلاف مؤتمر صحفي في ليفربول، هل يجب علي أن أخبركم قصة الأموال مجددا".

وأكمل "لماذا يمكن أن يكون السبب خلف امتلاكنا للمال كالمجانين ومازلنا لا نشتري اللاعبين؟ أنتم تعرفون الإجابة".

وأردف "ليس الأمر أننا نمتلك الكثير من الأموال التي لا نعرف ماذا نفعل بها ولكنن نعتقد أننا لا نحتاج لأي شخص".

وأتم كلوب "الأمر ليس بتلك السهولة، لا يمكننا حل المشكلات في سوق الانتقالات مع الإصابات".

كلوب ليفربول صلاح الدوري الإنجليزي
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