العراق ضد قطر.. مواعيد نصف نهائي خليجي 25 والقنوات الناقلة

انتهت منافسات دور المجموعات لبطولة كأس الخليج "خليجي 25" التي تقام في العراق.

وانطلق دور المجموعات في السادس من يناير الجاري.

وأسفرت المجموعة الأولى عن تأهل منتخب العراق في الصدارة، وتأهل منتخب عمان في المركز الثاني.

فيما خرج منتخبا السعودية واليمن من المجموعة.

أما المجموعة الثانية فشهدت تأهل البحرين وقطر، وخروج الكويت والإمارات العربية المتحدة.

مواعيد نصف نهائي خليجي 25

الإثنين 16 يناير 2023

العراق × قطر - 3:15 عصرا بتوقيت القاهرة - ملعب البصرة الدولي

البحرين × عمان - 7:15 مساء بتوقيت القاهرة - ملعب البصرة الدولي

وتذاع المباراتين على قنوات دبي الرياضية 1 والكويت الرياضية والسعودية الرياضية 1 والبحرين الرياضية والشارقة سبورت والكاس القطرية 1 وأبو ظبي الرياضية 1 وعمان الرياضية والعراقية الرياضية.

موعد نهائي خليجي 25

الخميس 19 يناير 2023

الفائز من نصف النهائي الأول × الفائز من نصف النهائي الثاني - 6 مساء بتوقيت القاهرة - ملعب البصرة الدولي