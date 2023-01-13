خبر في الجول – خطوة منتظرة لحسم مفاوضات الزمالك وسيراميكا بشأن إيبوكا

دخل نادي الزمالك مفاوضات مع سيراميكا كليوباترا من أجل ضم جون إيبوكا المهاجم النيجيري في صفوف الفريق.

وحسبما علم FilGoal.com فإن الفريقان لم يتوصلا لاتفاق مادي حتى الآن.

سيراميكا طلب مبلغا يفوق 35 مليون جنيه، فيما يريد الزمالك إدخال لاعبين في الصفقة لتقليل المبلغ.

FilGoal.com علم بأن إدارة سيراميكا كليوباترا طلبت انتظار رد الجهاز الفني للفريق بقيادة أحمد سامي بشأن حاجته للاعبين من الزمالك من أجل دخولهم في الصفقة.

ولعب جون إيبوكا رفقة سيراميكا كليوباترا اليوم الجمعة ضد فاركو. مباراة انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، وسجل أحمد ياسر ريان هدف سيراميكا.

ومن المنتظر أن تشهد الساعات الحالية تسريع وتيرة المفاوضات لحسم موقف الصفقة بإتمامها أو صرف النظر عنها.

كان FilGoal.com قد كشف في وقت سابق عن اهتمام من نادي أهلي جدة بضم جون إيبوكا بطلب من بيتسو موسيماني مدرب الفريق.

جون إيبوكا تألق رفقة إنبي منذ عام 2020 مقدما أداء رائعا، جذب أنظار الجماهير المصرية إليه.

المهاجم النيجيري انضم إلى صفوف سيراميكا كليوباترا بداية الموسم الجاري قادما من إنبي في صفقة كلفت سيراميكا انتقال أحمد أمين "قفة"، وجوزيف أتولي لاعبا الفريق، بجانب مبلغ مالي.

صاحب الـ26 عاما شارك في 13 مباراة هذا الموسم حتى الآن. سجل فيهم ثلاثة أهداف وصنع هدفا واحدا.

ولعب إيبوكا إجمالا 78 مباراة بالدوري المصري. سجل فيهم 26 هدفا وصنع 6 آخرين.