مؤتمر جوارديولا: هذا اللاعب ليس جاهزا.. ومن الطبيعي أن يواصل يونايتد القتال

تحدث بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي عن مواجهة مانشستر يونايتد في دربي المدينة ضمن منافسات الأسبوع العشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال جوارديولا في المؤتمر الصحفي: "أعتبرها مباراة إقصائية. لا يزال هناك الكثير من المباريات لنلعبها، ولكن مباراة يونايتد مهمة دائما خصوصا في الدوري. في النهاية هي مباراة كرة قدم، والكثير من الأشياء تحدث في المستقبل".

وأضاف " يونايتد تحسن كثيرا وهذا طبيعي، حيث أتاه مدرب جديد. التحسن واضح وليس فقط على صعيد النتائج. لدي هذا الشعور كل مرة سواء في الاتحاد أو أولد ترافورد بأنها مباراة صعبة".

وأوضح "دائما ما تكون مباريات جذابة. الفريقان يريدان محاولة فرض الأسلوب، وهناك الكثير من اللاعبين ذوي الجودة على الجانبين، والمدربان من الطراز الأعلى. ستكون مباراة جيدة".

وعن تصريحات إلكاي جوندوجان لاعب الوسط عن وجود شيء لا يسير بالشكل الصحيح في الفريق قال بيب: "نستعد بشكل طبيعي. جماهير سيتي لا يمكنها الشكوى بشأن ما يمكن لهذا الفريق فعله وما فعل وما سيفعل أيضا".

وتابع "لا يمكننا الحديث نيابة عن الجماهير فهم مذهلون وأنا أعرف كيف يفكرون. وما حدث لم يفاجئني، فقد حدث، ولكنه للأسف لن يحدث مجددا".

وأوضح جوارديولا "هذا يحدث لأننا فزنا بالدوري الإنجليزي 4 مرات في آخر 5. الاستمرارية كانت قوتنا في المواسم الماضية، وبعد الفوز باللقب مرتين على التوالي في مناسبتين مختلفتين، هذا يمكنه الحدوث".

أما عن أخبار الفريق قال: "جون ستونز ليس جاهزا. أعتقد أن بقية اللاعبين جاهزون".

وعن التشكيل قال جوارديولا: "لدي التشكيل في ذهني، والأمر أشبه بعملة. هناك لاعبون تدربوا بشكل سيئ ثم لعبوا جيدا للغاية، وأنا أعرفهم. الأمر لا يتعلق بلاعب واحد، حين لا يلعب 11 لاعبا بشكل جيد فهناك شيء ينقصنا".

أما عن يونايتد قال مجددا: "إنه مانشستر يونايتد. مع أولي (جونار سولشاير المدرب السابق) كان قريبا. أيا كان ما حدث في المواسم السابقة، من الطبيعي أن يكون يونايتد هنا ومستمرا في القتال. هذا لا يفاجئني".

وأخيرا عن الحكم بتبرئة بنجامين ميندي من تهم الاعتداء الجنسي قال: "النادي أصدر بيانا. ليس مسموحا لي بالتعليق أكثر من ذلك. خذوا البيان باعتباره كلماتي".

وأصدر مانشستر سيتي بيانا جاء فيه: "وجدت هيئة محلفين محكمة التاج في تشيستر اليوم أن بنجامين ميندى غير مذنب فى سبع تهم. النادي ليس فى وضع يسمح له بالتعليق أكثر من ذلك فى هذا الوقت".

ويحتل مانشستر سيتي المركز الثاني برصيد 39 نقطة، بفارق 5 نقاط عن أرسنال المتصدر.

فيما يحتل مانشستر يونايتد المركز الرابع برصيد 35 نقطة.