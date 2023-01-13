مؤتمر تين هاج: فيجورست لن يتواجد في الدربي وفان دي بيك يغيب لنهاية الموسم.. وشيء علينا إثباته

كشف إريك تين هاج المدير الفني لمانشستر يونايتد أن الوافد الجديد على صفوف الفريق فاوت فيجورست عن مواجهة الدربي غدا السبت أمام مانشستر سيتي.

ويستضيف مانشستر يونايتد منافسه سيتي غدا السبت في ملعب أولد ترافورد في الجولة 20 من الدوري الإنجليزي.

وتحدث المدرب الهولندي في مؤتمر صحفي عُقد اليوم الجمعة قائلا: "هو قريب من الانضمام لنا لذا لن يكون متاحا للعب غدا".

وعما تغير منذ الهزيمة في دربي الدور الأول أمام سيتي بستة أهداف لثلاثة قال: "يجب أن نثبت أنفسنا غدا في الملعب، المرة السابقة لم نبلي بلاء حسنا ويجب أن نكون أفضل".

وواصل "لقد مررنا بعملية بناء خلال الأشهر الأخيرة وتطورنا، لذا يجب أن نتحلى بالشجاعة وأن نؤمن بأنفسنا ونلعب بطريقتنا".

وعن رفضه القول بإن فريقه منافس قوي على البطولات قال: "نحن مازلنا في شهر يناير ولم نصل لمنتصف الموسم الماضي، مازال الطريق طويلا وفي تلك الفترة من الموسم يجب أن نضع أنفسنا في مراكز تؤهلنا للفوز بالبطولات في النهاية".

وبسؤاله هل الهزيمة من سيتي في الدور الأول كانت بمثابة الدرس لفريقه أجاب "كانت درسا، تعلمنا من ذلك الدرس ومنذ ذلك اليوم قمنا بتقدم ضخم".

وأكمل "أعتقد أن تلك الهزيمة كانت بمثابة انتكاسة، الأمر تعلق حينها برد الفعل، يجب علينا المرور بأشياء معينة وأن تكون لدينا رؤية واضحة والاتجاه الذي نريد السير فيه، ثم يتعلق الأمر في النهاية بالتطور".

وبسؤاله هل هذا هو الوقت الأنسب لملاقاة سيتي أجاب تين هاج "لا أنظر لذلك، ولكن إن لاحظنا فهم تعرضوا لانتكاسة مؤخرا، لقد رأيت مباريات عديدة لهم في الأسابيع الأخيرة ولكن علينا النظر لأنفسنا ويجب أن نلعب أفضل مباراة لنا".

وأكمل "ما أريد من اللاعبين غدا هو الاتحاد سويا مع الإيمان الكامل ببعضهم البعض، وألا نتحلى بالسذاجة".

وعن هل الثأر دافع قوي لفريقه في لقاء الغد أجاب "الأمر لا يتعلق بتلك المباراة، هي الآن من الماضي والمباراة المقبلة من المستقبل".

وعن سلسلة انتصارات يونايتد قال: "إنه أمر جميل لكنه لن يحقق لنا شيئا في النهاية، الأمر يتعلق بالفوز بالبطولات، نحن هنا في مشروع ونريد الفوز بالبطولات".

وكشف تين هاج عن غياب ديوجو دالوت عن مباراة الغد للإصابة وقال: "دالوت لن يكون متاحا، وأنتوني مارسيال تماثل للشفاء لكن علينا رؤيته غدا قبل اتخاذ القرار".

وأكمل "سنرى غدا إن كان مارسيال متاحا للقاء سيتي أم للقاء الأربعاء المقبل".

وبسؤاله عن تأثير انضمام كاسيميرو على فريقه أجاب "تأثيره واضح جدا، قلت ذلك منذ البداية، هذا الفريق كان يحتاج للاعب رقم 6 يتحكم في خط الوسط، هو هام للغاية".

وكشف "كاسيميرو مثل الأسمنت بين الحجارة، في الدفاع يعرف مركزه ويوجه الآخرين لمراكزهم ويفوز بالالتحامات، يستطيع تسريع إيقاع المباراة، نحن سعداء حقا لتواجده معنا".

وعن عدم وجود مهاجم صريح في فريقه قال: "فيجورست لم يكن متاحا في الأسابيع الأخيرة مع فريقه كان الأمر ليكون مكافأة لنا لو كان حدث ذلك، لقد فزنا بالعديد من المباريات بدون أنتوني مارسيال".