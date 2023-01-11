هاني سعيد: مندهش من تعيين محمد معروف لإدارة مباراتنا ضد فيوتشر

أبدى هاني سعيد المدير الرياضي لنادي بيراميدز إندهاشه من تعيين مححمد معروف لإدارة مباراة الفريق ضد فيوتشر.

ويلتقي بيراميدز مع فيوتشر مساء اليوم الأربعاء على ملعب الأهلي WE السلام في الجولة الـ 12 من الدوري المصري الممتاز.

وأعلن اتحاد كرة القدم المصري تعيين محمد معروف لإدارة المباراة، لتكون في المباراة الثالثة على التوالي بين الفريقين التي يديرها نفس الحكم بعد إدارته لمباراتي الدوري في الموسم الماضي.

وقال سعيد في تصريحات للمركز الإعلامي للنادي: "محمد معروف سبق وأدار مباراتي الدور الأول والثاني للفريقين في النسخة الماضية ومن غير المقبول ومن غير العادل أن يتولى إدارة مباراة نفس الفريقين للمباراة الثالثة على التوالي".

وتابع "لا أشكك نهائيا في نزاهة الحكم أو لجنة الحكام ولكن الأامر يدعو للدهشة وللتعجب أن يدير حكم 3 مباريات متتالية لنفس الفريقين وكأنه لا يوجد أي حكم غيره في مصر بإمكانه إدارة مباراة بين بيراميدز وفيوتشر".

وأضاف "بيراميدز سبق وتقدم باحتجاج رسمي ضد الحكم بعد مباراة الدور الثاني لأن الفريق تعرض لظلم تحكيمي واضح".

وكان هاني سعيد قد تعرض للطرد خلال المباراة والتي انتهت بفوز فيوتشر بهدف دون رد.

ويحتل بيراميدز المركز الرابع في جدول الترتيب برصيد 23 نقط\ة وبفارق نقطتين عن فيوتشر صاحب المركز الثاني.