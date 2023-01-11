هاني سعيد: مندهش من تعيين محمد معروف لإدارة مباراتنا ضد فيوتشر

الأربعاء، 11 يناير 2023 - 11:09

كتب : FilGoal

بيراميدز - مصر للمقاصة

أبدى هاني سعيد المدير الرياضي لنادي بيراميدز إندهاشه من تعيين مححمد معروف لإدارة مباراة الفريق ضد فيوتشر.

ويلتقي بيراميدز مع فيوتشر مساء اليوم الأربعاء على ملعب الأهلي WE السلام في الجولة الـ 12 من الدوري المصري الممتاز.

وأعلن اتحاد كرة القدم المصري تعيين محمد معروف لإدارة المباراة، لتكون في المباراة الثالثة على التوالي بين الفريقين التي يديرها نفس الحكم بعد إدارته لمباراتي الدوري في الموسم الماضي.

أخبار متعلقة:
فيفا يغرم الإسماعيلي مليون و360 ألف دولار بسبب دوريجاراي.. وتهديد بإيقاف القيد كامل أبو علي: استاد المصري يحتاج 15 شهرا ليكون جاهزا لاستضافة المباريات مواعيد مباريات الأربعاء 11 يناير 2023 - الزمالك ومونديال اليد وعودة ميسي وسوبر إسبانيا بمشاركة بوفون.. إنتر ينهي مغامرة بارما في كأس إيطاليا

وقال سعيد في تصريحات للمركز الإعلامي للنادي: "محمد معروف سبق وأدار مباراتي الدور الأول والثاني للفريقين في النسخة الماضية ومن غير المقبول ومن غير العادل أن يتولى إدارة مباراة نفس الفريقين للمباراة الثالثة على التوالي".

وتابع "لا أشكك نهائيا في نزاهة الحكم أو لجنة الحكام ولكن الأامر يدعو للدهشة وللتعجب أن يدير حكم 3 مباريات متتالية لنفس الفريقين وكأنه لا يوجد أي حكم غيره في مصر بإمكانه إدارة مباراة بين بيراميدز وفيوتشر".

وأضاف "بيراميدز سبق وتقدم باحتجاج رسمي ضد الحكم بعد مباراة الدور الثاني لأن الفريق تعرض لظلم تحكيمي واضح".

وكان هاني سعيد قد تعرض للطرد خلال المباراة والتي انتهت بفوز فيوتشر بهدف دون رد.

ويحتل بيراميدز المركز الرابع في جدول الترتيب برصيد 23 نقط\ة وبفارق نقطتين عن فيوتشر صاحب المركز الثاني.

بيراميدز فيوتشر الدوري المصري الممتاز
نرشح لكم
ريعو: أحد اللاعبين طلب 50 ألف جنيه مقابل الانضمام للزمالك خبر في الجول - كهربا ضمن قائمة الأهلي المبدئية للمونديال.. واتحاد الكرة يخاطب فيفا مجددا فيفا يغرم الإسماعيلي مليون و360 ألف دولار بسبب دوريجاراي.. وتهديد بإيقاف القيد مواعيد مباريات الأربعاء 11 يناير 2023 - الزمالك ومونديال اليد وعودة ميسي وسوبر إسبانيا كامل أبو علي: استاد المصري يحتاج 15 شهرا ليكون جاهزا لاستضافة المباريات أيمن الرمادي: تراجعت عن ترك أسوان بسبب الجمهور عضو مجلس أسوان يكشف حقيقة استقالة أيمن الرمادي غزل المحلة يعلن حل الأزمة المالية للاعبين.. وتذاكر مجانية للجماهير
أخر الأخبار
إيقاف فيران توريس وسافيتش مباراتين 14 دقيقة | الدوري الإسباني
قطر القطري يضم خافيير باستوري 55 دقيقة | الوطن العربي
كافاني: معاقبتي بسبب تحطيم شاشة الفيديو؟ إذًا يجب إرسال الحكم إلى السجن ساعة | الكرة الأوروبية
ريعو: أحد اللاعبين طلب 50 ألف جنيه مقابل الانضمام للزمالك ساعة | الكرة المصرية
خبر في الجول - كهربا ضمن قائمة الأهلي المبدئية للمونديال.. واتحاد الكرة يخاطب فيفا مجددا ساعة | الكرة المصرية
النصر السعودي يجيب - هل يشارك رونالدو في الترويج لاستضافة كأس العالم 2030 ساعة | الوطن العربي
مانشستر سيتي يعير ظهيره الشاب إلى كوفنتري سيتي 2 ساعة | الكرة الأوروبية
هاني سعيد: مندهش من تعيين محمد معروف لإدارة مباراتنا ضد فيوتشر 2 ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بيان من المنظمة المصرية للكشف عن المنشطات بشأن مباراتي الأهلي والزمالك 2 مرتضى: فتوح وجمعة "حشاشين".. اجتماع بـ فيريرا ولن نستكمل الدوري مع هذه "اللجنة المنحرفة" 3 خبر في الجول - الأهلي يتمم اتفاقه مع مروان عطية.. وموقف الزمالك 4 مرتضى منصور: إذا وقع مروان عطية لأي ناد سأوقفه.. ولذلك أعلنت حقيقة جمعة وفتوح