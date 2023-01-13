تبرئة بينجامين ميندي من 7 تهم اعتداء جنسي

بُرأ بينجامين ميندي لاعب مانشستر سيتي من 7 تهم وجهت إليه ضمن اتهمات الاعتداء الجنسي التي وجهت إليه منذ 2021.

بنجامين ميندي النادي : مانشستر سيتي مانشستر سيتي

وأصدر مانشستر سيتي بيانا: "وجدت هيئة محلفين محكمة التاج في تشيستر اليوم أن بنجامين ميندى غير مذنب فى سبع تهم. النادي ليس فى وضع يسمح له بالتعليق أكثر من ذلك فى هذا الوقت".

وأشارت صحيفة "مانشستر إيفنينج نيوز" إلى أنه ستتم إعادة محاكمة ميندي فى 26 يونيو فى التهمتين المتبقيتين.

ومن المتوقع أن تستمر المحاكمة من أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع من أجل إصدار الحكم النهائي.

اللاعب الفرنسي اُعتقل في أغسطس عام 2021 إثر عدة اتهامات بالاعتداء الجنسي واغتصاب، ارتكبها اللاعب بعد فترة انضمامه للفريق الإنجليزي.

البداية كانت بـ4 اتهامات للاعب وتم حبسه وقتها احتياطيا حتى صدور الحكم قبل أن يتم إضافة تهمتين جديدتين في مناسبتين.

النيابة قالت في بيان رسمي في وقت سابق بخصوص التهمتين إنها قد فوضت شرطة شيشاير بتهمتي اغتصاب إضافيتين بجانب ساها ماتوري صاحب الـ 40 عاما وشريكه في الجريمة.

وذكرت شرطة شيشاير ودارة الادعاء الملكية بأن الإجراءات الجنائية ضد ماتوري وميندي حية وأن لهما الحق في محاكمة عادلة.

ويقضي ميندي حاليا فترة من الحبس الاحتياطي منذ القبض عليه في شهر أغسطس الماضي بسبب اتهامات سابقة له بالاغتصاب والاعتداء الجنسي.

مجموع التهم الحالي لبينجامين ميندي قد وصل إلى 9 اتهامات بالاغتصاب وتهمة اعتداء جنسي، بالإضافة إلى كسر قواعد الحجر الصحي، وجميع التهم الموجهة إليه يقال بأنها حدثت في الفترة ما بين شهر مارس الماضي إلى شهر أغسطس حيت تم القبض عليه.

وانضم ميندي إلى مانشستر سيتي في صيف 2017 قادمًا من موناكو مقابل 49.2 مليون جنية إسترليني، ولعب آخر مرة في أغسطس 2021 أمام توتنام.