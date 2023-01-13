متفوقا على هالاند.. أوديجارد لاعب الشهر في الدوري الإنجليزي

الجمعة، 13 يناير 2023 - 14:22

كتب : FilGoal

مارتن أوديجارد - برايتون × أرسنال

حصد مارتن أوديجارد لاعب أرسنال جائزة أفضل لاعب عن شهري نوفمبر وديسمبر في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتفوق أوديجارد على إرلينج هالاند لاعب مانشستر سيتي وزميله في الفريق بوكايو ساكا.

وحاز أوديجارد على الجائزة للمرة الأولى الموسم الحالي بعد التألق اللافت الذي يقدمه رفقة متصدر الدوري أرسنال.

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وأصبح أوديجارد أول لاعب من أرسنال يحصد الجائزة منذ إيميريك بيير أوباميانج في سبتمبر 2019.

وشارك أوديجارد في جميع مباريات أرسنال في الدوري الإنجليزي خلال شهري نوفمبر وديسمبر.

وسجل الدنماركي 3 أهداف وصنع مثلهما خلال المباريات الأربع.

وجاءت قائمة المرشحين كالآتي: إرلينج هالاند (مانشستر سيتي) - مارتن أوديجارد (أرسنال) - بوكايو ساكا (أرسنال) - ماركوس راشفورد (مانشستر يونايتد) - كاسيميرو (مانشستر يونايتد) - جواو بالينييا (فولام) - كيران تربييه (نيوكاسل يونايتد) - بن مي (برينتفورد).

وجاءت أرقام المرشحين الآخرين خلال شهري نوفمبر وديسمبر كالآتي:

إرلينج هالاند

شارك هالاند أساسيا في جميع مباريات مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي خلال شهري نوفمبر وديسمبر.

وسجل النرويجي 4 أهداف خلال الأربع مباريات.

بوكايو ساكا

شارك ساكا في جميع مباريات أرسنال في الدوري الإنجليزي خلال شهري نوفمبر وديسمبر.

وسجل الإنجليزي هدفين خلال المباريات الأربع.

ماركوس راشفورد

شارك راشفورد في جميع مباريات مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي خلال شهري نوفمبر وديسمبر.

وسجل الإنجليزي هدفين وصنع آخر خلال المباريات الأربع.

كاسيميرو

شارك كاسيميرو في جميع مباريات مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي خلال شهري نوفمبر وديسمبر.

وصنع البرازيلي هدفا خلال المباريات الأربع.

تربييه

شارك تربييه في جميع مباريات نيوكاسل يونايتد في الدوري الإنجليزي خلال شهري نوفمبر وديسمبر.

وصنع الإنجليزي هدفين خلال المباريات الأربع.

أرسنال أوديجارد الدوري الإنجليزي
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