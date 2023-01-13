بوتر: تشيلسي يعاني.. وطرد جواو فيليكس ضربة مضاعفة

وصف جراهام بوتر المدير الفني لـ تشيلسي الطرد الذي تعرض إليه جواو فيليكس الوافد الجديد في الفريق "ضربة مضاعفة".

وتحصل جواو فيليكس على بطاقة حمراء في ظهوره الأول مع تشيلسي عند الدقيقة 58 بعد التدخل العنيف على كيني تيت لاعب فولام.

وقال بوتر عقب المباراة: "جواو فيليكس كان جيدا للغاية وأعطى الفريق الحيوية، فقدانه في بقية اللقاء بالإضافة إلى ثلاث مباريات آخرى ضربة مضاعفة لنا".

وأضاف "لا أرى أنها استحقت بطاقة حمراء، كانت مجرد محاولة لتوقيف هجمة، لكنني أتفهم قرار الحكم".

وتابع "كان علينا استغلال الفرص في الشوط الأول، وتسجيل هدفا، كان الأداء متوازنا بيننا وبين فولام".

وواصل "ما علينا العمل عليه الفترة الحالية هو القيام بالأمور بطريقة أفضل، لأن النتيجة كانت ستختلف إذا فعلنا ذلك".

وأردف "أشعر بحزن الجماهير وهذا طبيعي. حاولت بقدر الإمكان تقديم الشكر والذهاب إليهم عقب المباراة".

وأتم "إنه ليس سهلا. نحن نعاني وهم كذلك. لذلك نشعر بهم ونشعر بخيبة أملهم. أعتقد أنه من المهم أن نبقى سويًا ونحاول اجتياز هذه الفترة الصعبة، لأنها حقًا فترة صعبة".

وخسر تشيلسي أمام فولام بهدفين مقابل هدف في الجولة السابعة المؤجلة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل ويليان وكارلوس فينيسيوس هدفي فولام فيما سجل كوليبالي هدف تشيلسي الوحيد.

وكان أخر مرة خسر فيها تشيلسي أمام فولام في الدوري الإنجليزي عام 2006.

ورفع فولام رصيده عند النقطة 31 في المركز السادس، وتوقف رصيد تشيلسي عند النقطة 25 في المركز العاشر.