بمشاركة سارة عصام.. ريال مدريد يُسقط ألباسيتي بسداسية في كأس الملكة

الجمعة، 13 يناير 2023 - 01:03

كتب : FilGoal

سيدات ريال مدريد أمام ألباسيتي

شاركت المصرية سارة عصام في خروج ألباسيتي من بطولة كأس الملكة بعد الخسارة أمام ريال مدريد.

واكتسح فريق ريال مدريد للسيدات نظيره ألباسيتي بسداسية مقابل لا شيء ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس الملكة.

وسجلن سداسية ريال مدريد: ناهيكاري جارسيا وروسيو جارافايز (هدفين) وباولا هيريرو مونيز (هدف عكسي) وكلوديا زورنوزا وباولا بارتيدو دوران.

وظهرت النجمة المصرية سارة عصام عند الدقيقة 77 بعدما بدأت المباراة على مقاعد البدلاء.

وافتتحت ناهيكاري أهداف اللقاء عند الدقيقة 32 قبل أن تضيف روسيو الثاني عند الدقيقة 45.

وتعرضت كارا بوتيستا لاعبة ألباسيتي للطرد عند الدقيقة 48.

وجاء الهدف الثالث لـ ريال مدريد بنيران صديقة عن طريق باولا مونيز عند الدقيقة 64.

وعادت روسيو وأضافت الرابع عند الدقيقة 78 قبل أن تعزز زورنوزا الخامس عند الدقيقة 82.

واختتمت باولا دوران السداسية وسجلت عند الدقيقة 86.

وينشط فريق ألباسيتي في دوري الدرجة الثانية الإسبانية.

وانضمت سارة عصام إلى صفوف ألباسيتي في 22 سبتمبر الماضي.

ويحتل ألباسيتي المركز الثالث في ترتيب جدول الدرجة الثانية برصيد 19 نقطة بفارق 3 نقاط عن غرناطة المتصدر.

ويتأهل صاحب المركز الأول مباشرة إلى الدوري الإسباني الممتاز بينما أصحاب المراكز من الثاني إلى الخامس يلعبون لحجز البطاقة الثانية.

بينما يحتل ريال مدريد المركز الثالث في ترتيب الدوري الإسباني الدرجة الأولى برصيد 31 نقطة بفارق 8 نقاط عن المتصدر برشلونة وله مباراة مؤجلة.

وسبق لفريق ألباسيتي التواجد في الدوري الإسباني الممتاز خلال الفترة من 2014 وحتى 2019.

ريال مدريد سيدات كأس الملكة
نرشح لكم
مستعمرة أسترالية.. نيوكاسل يعير لاعبه المولود في مصر إلى هارتس الاسكتلندي معجزة نرويجية جديدة.. بنفيكا يضم أندرياس شيلديروب "الذي رفض ليفربول" بركلات الترجيح.. برشلونة يلتحق بـ ريال مدريد في نهائي كأس السوبر بالفوز على بيتيس قاطعا الطريق على أندية الدوري الإنجليزي.. ميلان يجدد تعاقد بن ناصر ذا بيست - صلاح وميسي وحكيمي.. تعرف على جميع المرشحين لجوائز الأفضل في العالم أس: لوكاس فاسكيز يغيب عن ريال مدريد شهرا ونصف انتهت في السوبر الإسباني - برشلونة (2) - (2) ريال بيتيس.. البلوجرانا يمر تشكيل برشلونة - ليفاندوفسكي يقود هجوم برشلونة أمام بيتيس
أخر الأخبار
مرتضى منصور: عبد الحفيظ كان محقا في رغبته بضرب الحكم.. وهذا شرط تقسيط غرامة كهربا 2 ساعة | الكرة المصرية
مستعمرة أسترالية.. نيوكاسل يعير لاعبه المولود في مصر إلى هارتس الاسكتلندي 2 ساعة | الكرة الأوروبية
بمشاركة سارة عصام.. ريال مدريد يُسقط ألباسيتي بسداسية في كأس الملكة 3 ساعة | الكرة الأوروبية
مونديال اليد - لا مفاجآت بأول أربع مجموعات.. وأيسلندا تهزم البرتغال 3 ساعة | كرة يد
معجزة نرويجية جديدة.. بنفيكا يضم أندرياس شيلديروب "الذي رفض ليفربول" 3 ساعة | الكرة الأوروبية
لم يحدث منذ 16 عاما.. تشيلسي يسقط بثائية أمام فولام في ليلة طرد جواو فيليكس 3 ساعة | الدوري الإنجليزي
بركلات الترجيح.. برشلونة يلتحق بـ ريال مدريد في نهائي كأس السوبر بالفوز على بيتيس 4 ساعة | الدوري الإسباني
قاطعا الطريق على أندية الدوري الإنجليزي.. ميلان يجدد تعاقد بن ناصر 4 ساعة | ميركاتو
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت في الدوري - الأهلي (0) (0) المصري.. تعادل سلبي 2 خبر في الجول – تفاصيل رد فيفا على شكوى الزمالك بعد عدم دفع كهربا للغرامة 3 خبر في الجول - الأهلي يتمم اتفاقه مع مروان عطية.. وموقف الزمالك 4 مرتضى منصور: إذا وقع مروان عطية لأي ناد سأوقفه.. ولذلك أعلنت حقيقة جمعة وفتوح