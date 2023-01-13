بمشاركة سارة عصام.. ريال مدريد يُسقط ألباسيتي بسداسية في كأس الملكة

شاركت المصرية سارة عصام في خروج ألباسيتي من بطولة كأس الملكة بعد الخسارة أمام ريال مدريد.

واكتسح فريق ريال مدريد للسيدات نظيره ألباسيتي بسداسية مقابل لا شيء ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس الملكة.

وسجلن سداسية ريال مدريد: ناهيكاري جارسيا وروسيو جارافايز (هدفين) وباولا هيريرو مونيز (هدف عكسي) وكلوديا زورنوزا وباولا بارتيدو دوران.

وظهرت النجمة المصرية سارة عصام عند الدقيقة 77 بعدما بدأت المباراة على مقاعد البدلاء.

وافتتحت ناهيكاري أهداف اللقاء عند الدقيقة 32 قبل أن تضيف روسيو الثاني عند الدقيقة 45.

وتعرضت كارا بوتيستا لاعبة ألباسيتي للطرد عند الدقيقة 48.

وجاء الهدف الثالث لـ ريال مدريد بنيران صديقة عن طريق باولا مونيز عند الدقيقة 64.

وعادت روسيو وأضافت الرابع عند الدقيقة 78 قبل أن تعزز زورنوزا الخامس عند الدقيقة 82.

واختتمت باولا دوران السداسية وسجلت عند الدقيقة 86.

وينشط فريق ألباسيتي في دوري الدرجة الثانية الإسبانية.

وانضمت سارة عصام إلى صفوف ألباسيتي في 22 سبتمبر الماضي.

ويحتل ألباسيتي المركز الثالث في ترتيب جدول الدرجة الثانية برصيد 19 نقطة بفارق 3 نقاط عن غرناطة المتصدر.

ويتأهل صاحب المركز الأول مباشرة إلى الدوري الإسباني الممتاز بينما أصحاب المراكز من الثاني إلى الخامس يلعبون لحجز البطاقة الثانية.

بينما يحتل ريال مدريد المركز الثالث في ترتيب الدوري الإسباني الدرجة الأولى برصيد 31 نقطة بفارق 8 نقاط عن المتصدر برشلونة وله مباراة مؤجلة.

وسبق لفريق ألباسيتي التواجد في الدوري الإسباني الممتاز خلال الفترة من 2014 وحتى 2019.

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