سارة عصام لـ في الجول: فخورة كوني أول مصرية المنشأ تلعب في إسبانيا

الخميس، 22 سبتمبر 2022 - 20:48

كتب : محمد سمير

سارة عصام

شدّت اللاعبة سارة عصام الرحال ورحلت صوب المحيط الأطلنطي لتصبح أول مصرية المنشأ في الدوري الإسباني بعدما أن سبق وحققت الإنجاز ذاته في إنجلترا.

نادي ألباسيتي الإسباني ضم سارة عصام لاعبة منتخب مصر ضمن صفوفه.

وأصبحت سارة أول مصرية مقيدة من الاتحاد المصري لكرة القدم تلعب في الدوري الإسباني.

أخبار متعلقة
مصرية جديدة في إسبانيا.. سارة عصام إلى ألباسيتي حوار - سارة عصام: الاتحاد المصري لكرة القدم سألني عن تجربة إنجلترا في التنظيم سارة عصام تحكي لـ فيفا: صدمة الاستبعاد من المنتخب.. لقب ملكة مصر والاحتفال بعيد ميلادها في الحجر الصحي سارة عصام تحكي: قالوا عني مجنونة.. وكنت أتفوق على الأولاد

Image

وتحدثت سارة لـ FilGoal.com عن إنجازها الجديد: "خطوة كبيرة في مسيرتي الكروية، فخورة أنني بمثل مصر والوطن العربي في إسبانيا".

نادي الباسيتي احتفى بقدوم سارة عصام إلى صفوفه عبر مواقع التواصل الاجتماعي بطريقة مختلفة وأضاف القدماء المصريين في المقدمة.

علقت سارة "أردت أن تكون فكرة تقديمي شيء يعبر عن منشأي وتاريخنا وما أنتمي إليه".

وأضافت "الاحتفاء بي يدل على مدى الاهتمام، وأنا فخورة بذلك وأقدره، وأسعى أن أكون إضافة للفريق".

وتابعت "ما يشدني في إسبانيا هو طريقة اللعب "تيكي تاكا" وهو مختلف تماما عن إنجلترا التي تعتمد أكثر على الكرات الطويلة".

وواصلت "ألباسيتي فريق كبير خرج منه أسطورة برشلونة أندريس إنييستا وأسطورة ريال مدريد كيلور نافاس".

سارة عصام تقترب من الرحيل عن ستوك سيتي الإنجليزي إلى الدوري الإسباني خلال ساعات - كورة بلس

وتطرقت سارة للحديث عن سارة إسماعيل الإسبانية ذو الأصول المصرية التي انضمت حديثا إلى المنتخب.

وقالت: "سارة إسماعيل تواصلت معي وأعربت عن رغبتها للعب لمنتخب مصر، سعدت بقرارها وأبلغت المدير الفني الذي رحّب بالأمر".

وأوضحت "لديها تجربة مع إسبانيا في فئة عمرية أصغر وستكون إضافة لنا في المنتخب وأتطلع للعب سويا".

سارة إسماعيل والتي تحمل الجنسيتين المصرية والإسبانية ولكنها اختارت اللعب لمنتخب مصر، تلعب في فريق ريال سرقسطة الذي يلعب في الدرجة الثالثة في إسبانيا.

وسبق لسارة إسماعيل اللعب مع فريق رديف برشلونة لمدة ست سنوات.

وأتمت سارة عصام "طموحي مع منتخب مصر أن نكون في تصنيف أعلى والذهاب لأمم إفريفيا للسيدات".

وكانت سارة عصام -23 عاما- قد سبق لها اللعب في صفوف ستوك سيتي الإنجليزي.

وتلعب سارة عصام ضمن صفوف المنتخب المصري وتشغل مركز المهاجم كما تجيد اللعب في مركز الجناح الأيمن.

سارة عصام تتحدث عن إنجازها مع ستوك سيتي وحلم تتمنى تحقيقه - بوابة الشروق - نسخة الموبايل

وعقب مرور جولتين، يحتل فريق ألباسيتي المركز الحادي عشر برصيد 3 نقاط وبفارق نقطة واحدة عن المركز الثاني.

وسبق لفريق ألباسيتي التواجد في الدوري الإسباني الممتاز خلال الفترة من 2014 وحتى 2019.

ويتواجد ألباسيتي في الدرجة الثانية للموسم الرابع على التوالي ويسعى للتأهل إلى الدوري الممتاز.

ويتأهل صاحب المركز الأول مباشرة إلى الدوري الإسباني الممتاز بينما أصحاب المراكز من الثاني إلى الخامس يلعبون لحجز البطاقة الثانية.

الدوري الإسباني للسيدات سارة عصام
نرشح لكم
مران الزمالك - حسام عبد المجيد يواصل تأهيله.. وظهور جيد لجعفر ونيمار في التقسيمة بالنجوم واللون الأزرق.. الزمالك يكشف عن قميصه الاحتياطي للموسم الجديد الأهلي يكتفي بتدريباته في "الجيم" بالمران المسائي خبر في الجول - فيوتشر يتمم اتفاقه لضم هشام عادل من المحلة مؤتمر حجازي: نرغب في الظهور بشكل مختلف.. ووجود صلاح يصنع الفارق مؤتمر فيتوريا – الحقيقة الكاملة عن استبعاد عواد.. وانتقاد موعد مباراة الزمالك الدرجة الثانية - إيسترن كومباني يتعاقد مع 17 لاعبا أوستن أموتو إلى الاتحاد السكندري
أخر الأخبار
وداعا أسطورة مقدونيا الشمالية.. جوران بانديف يعلن اعتزاله 5 دقيقة | الكرة الأوروبية
محمد بسام إلى سيراميكا كليوباترا 8 دقيقة | ميركاتو
كرة سلة - الانتصار الثالث.. سيدات سموحة تنتصر على الفحيص الأردني في البطولة العربية 19 دقيقة | كرة سلة
محرز: أريد إنهاء مشواري بقميص مانشستر سيتي 38 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مران الزمالك - حسام عبد المجيد يواصل تأهيله.. وظهور جيد لجعفر ونيمار في التقسيمة ساعة | الكرة المصرية
سارة عصام لـ في الجول: فخورة كوني أول مصرية المنشأ تلعب في إسبانيا ساعة | الكرة المصرية
حوار جالياني - عن الشعلة التي أصابت مسيرة ديدا.. وأذكى مكالمة تلقاها من لاعب ساعة | الكرة الأوروبية
مباشر – فرنسا (1) - (0) النمسا.. بولندا (0) - (2) هولندا ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت في أبطال إفريقيا - الزمالك (2)-(0) إليكت.. فوز أبيض خارج الأرض 2 مصدر من الأهلي يكشف لـ في الجول سبب عدم قيد كهربا في القائمة الإفريقية 3 صندوق تحيا مصر يكشف موقف الأهلي من تسليم هدايا تركي آل الشيخ 4 قائمة الأهلي الإفريقية - تواجد الرباعي الجديد.. وغياب صلاح محسن وكهربا وعمار حمدي