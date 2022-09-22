سارة عصام لـ في الجول: فخورة كوني أول مصرية المنشأ تلعب في إسبانيا

شدّت اللاعبة سارة عصام الرحال ورحلت صوب المحيط الأطلنطي لتصبح أول مصرية المنشأ في الدوري الإسباني بعدما أن سبق وحققت الإنجاز ذاته في إنجلترا.

نادي ألباسيتي الإسباني ضم سارة عصام لاعبة منتخب مصر ضمن صفوفه.

وأصبحت سارة أول مصرية مقيدة من الاتحاد المصري لكرة القدم تلعب في الدوري الإسباني.

وتحدثت سارة لـ FilGoal.com عن إنجازها الجديد: "خطوة كبيرة في مسيرتي الكروية، فخورة أنني بمثل مصر والوطن العربي في إسبانيا".

نادي الباسيتي احتفى بقدوم سارة عصام إلى صفوفه عبر مواقع التواصل الاجتماعي بطريقة مختلفة وأضاف القدماء المصريين في المقدمة.

🎬 | Camino a Sarah Camino por Albacete Los primeros pasos 👣 de una aventura emocionante ¡Bienvenida a tu nueva casa, @SarahEssam64 ! 🤍 pic.twitter.com/M7wf3fDhwm — Fundación Albacete Femenino (@FundaAlbaFem) September 21, 2022

علقت سارة "أردت أن تكون فكرة تقديمي شيء يعبر عن منشأي وتاريخنا وما أنتمي إليه".

وأضافت "الاحتفاء بي يدل على مدى الاهتمام، وأنا فخورة بذلك وأقدره، وأسعى أن أكون إضافة للفريق".

وتابعت "ما يشدني في إسبانيا هو طريقة اللعب "تيكي تاكا" وهو مختلف تماما عن إنجلترا التي تعتمد أكثر على الكرات الطويلة".

وواصلت "ألباسيتي فريق كبير خرج منه أسطورة برشلونة أندريس إنييستا وأسطورة ريال مدريد كيلور نافاس".

وتطرقت سارة للحديث عن سارة إسماعيل الإسبانية ذو الأصول المصرية التي انضمت حديثا إلى المنتخب.

وقالت: "سارة إسماعيل تواصلت معي وأعربت عن رغبتها للعب لمنتخب مصر، سعدت بقرارها وأبلغت المدير الفني الذي رحّب بالأمر".

وأوضحت "لديها تجربة مع إسبانيا في فئة عمرية أصغر وستكون إضافة لنا في المنتخب وأتطلع للعب سويا".

سارة إسماعيل والتي تحمل الجنسيتين المصرية والإسبانية ولكنها اختارت اللعب لمنتخب مصر، تلعب في فريق ريال سرقسطة الذي يلعب في الدرجة الثالثة في إسبانيا.

وسبق لسارة إسماعيل اللعب مع فريق رديف برشلونة لمدة ست سنوات.

وأتمت سارة عصام "طموحي مع منتخب مصر أن نكون في تصنيف أعلى والذهاب لأمم إفريفيا للسيدات".

وكانت سارة عصام -23 عاما- قد سبق لها اللعب في صفوف ستوك سيتي الإنجليزي.

وتلعب سارة عصام ضمن صفوف المنتخب المصري وتشغل مركز المهاجم كما تجيد اللعب في مركز الجناح الأيمن.

وعقب مرور جولتين، يحتل فريق ألباسيتي المركز الحادي عشر برصيد 3 نقاط وبفارق نقطة واحدة عن المركز الثاني.

وسبق لفريق ألباسيتي التواجد في الدوري الإسباني الممتاز خلال الفترة من 2014 وحتى 2019.

ويتواجد ألباسيتي في الدرجة الثانية للموسم الرابع على التوالي ويسعى للتأهل إلى الدوري الممتاز.

ويتأهل صاحب المركز الأول مباشرة إلى الدوري الإسباني الممتاز بينما أصحاب المراكز من الثاني إلى الخامس يلعبون لحجز البطاقة الثانية.