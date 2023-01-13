معجزة نرويجية جديدة.. بنفيكا يضم أندرياس شيلديروب "الذي رفض ليفربول"
الجمعة، 13 يناير 2023 - 00:43
كتب : FilGoal
أعلن نادي بنفيكا البرتغالي عن تعاقده مع النرويجي أندرياس شيلديروب قادمًا من نادي نوردسيالاند الدنماركي في سوق الانتقالات الشتوية.
ووقّع شيلديروب على عقدٍ يربطه بـ بنفيكا حتى صيف 2028 في صفقة مرتقبة.
وذكرت تقارير صحفية أن الصفقة كلفت بنفيكا حوالي 14 مليون يورو، بالإضافة إلى 20% من قيمة ِإعادة بيعه مستقبلًا.
Andreas Schjelderup - 2️⃣0️⃣2️⃣8️⃣#EuAmoOBenfica || #AndreasSchjelderup pic.twitter.com/V1qz2U8A9e— SL Benfica (@SLBenfica) January 12, 2023
وذكرت صحيفة "مترو" البريطانية أن اللاعب النرويجي رفض عرضًا من ليفربول للمرة الثانية في مسيرته.
الجناح الأيسر البالغ 18 عامًا يعد أحد أهم مواهب كرة القدم النرويجية في السنوات الأخيرة.
وسجّل شيلديروب 10 أهداف في 17 مباراة خاضها مع نوردسيالاند هذا الموسم في الدوري الدنماركي.
✍️ Bem-vindo, Andreas Schjelderup!
🇳🇴 🦅 Welcome!#EuAmoOBenfica || #AndreasSchjelderup pic.twitter.com/HKXJf1EDWb— SL Benfica (@SLBenfica) January 12, 2023
ويعتبر شيلديروب أصغر لاعب يسجل هدفًا لفريق نوردسيالاند في تاريخ الدوري الدنماركي قبل أن يبلغ 17 عامًا.
وبدأ شيلديروب مسيرته في بودو جليمت النرويجي، قبل أن يتحوّل إلى نوردسيالاند في صيف 2020.
ولم يظهر شيلديروب مع منتخب النرويج الأول حتى اللحظة، لكن يُنتظر أن يشكل ثلاثية هجومية مهمة رفقة إرلينج هالاند ومارتن أوديجارد في السنوات المقبلة.
January 12, 2023
ويعد شيلديروب الصفقة الثانية لـ بنفيكا في سوق الانتقالات الشتوية الجارية.
وأعلن بنفيكا في وقتٍ سابق عن تعاقده مع لاعب اسكندنافي آخر، هو المهاجم الدنماركي كاسبر تنجستيدت قادمًا من روزنبرج النرويجي.
ويتصدر بنفيكا الدوري البرتغالي هذا الموسم برصيد 40 نقطة من 15 مباراة بعد أن فاز في 13 مباراة، وتعادل مرة وخسر أخرى.
ويلعب بنفيكا في دور الـ 16 لدوري أبطال أوروبا أمام كلوب بروج البلجيكي في منتصف فبراير المقبل.