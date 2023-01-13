معجزة نرويجية جديدة.. بنفيكا يضم أندرياس شيلديروب "الذي رفض ليفربول"

الجمعة، 13 يناير 2023 - 00:43

كتب : FilGoal

أندرياس شيلديروب - بنفيكا

أعلن نادي بنفيكا البرتغالي عن تعاقده مع النرويجي أندرياس شيلديروب قادمًا من نادي نوردسيالاند الدنماركي في سوق الانتقالات الشتوية.

ووقّع شيلديروب على عقدٍ يربطه بـ بنفيكا حتى صيف 2028 في صفقة مرتقبة.

وذكرت تقارير صحفية أن الصفقة كلفت بنفيكا حوالي 14 مليون يورو، بالإضافة إلى 20% من قيمة ِإعادة بيعه مستقبلًا.

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وذكرت صحيفة "مترو" البريطانية أن اللاعب النرويجي رفض عرضًا من ليفربول للمرة الثانية في مسيرته.

الجناح الأيسر البالغ 18 عامًا يعد أحد أهم مواهب كرة القدم النرويجية في السنوات الأخيرة.

وسجّل شيلديروب 10 أهداف في 17 مباراة خاضها مع نوردسيالاند هذا الموسم في الدوري الدنماركي.

ويعتبر شيلديروب أصغر لاعب يسجل هدفًا لفريق نوردسيالاند في تاريخ الدوري الدنماركي قبل أن يبلغ 17 عامًا.

وبدأ شيلديروب مسيرته في بودو جليمت النرويجي، قبل أن يتحوّل إلى نوردسيالاند في صيف 2020.

ولم يظهر شيلديروب مع منتخب النرويج الأول حتى اللحظة، لكن يُنتظر أن يشكل ثلاثية هجومية مهمة رفقة إرلينج هالاند ومارتن أوديجارد في السنوات المقبلة.

ويعد شيلديروب الصفقة الثانية لـ بنفيكا في سوق الانتقالات الشتوية الجارية.

وأعلن بنفيكا في وقتٍ سابق عن تعاقده مع لاعب اسكندنافي آخر، هو المهاجم الدنماركي كاسبر تنجستيدت قادمًا من روزنبرج النرويجي.

ويتصدر بنفيكا الدوري البرتغالي هذا الموسم برصيد 40 نقطة من 15 مباراة بعد أن فاز في 13 مباراة، وتعادل مرة وخسر أخرى.

ويلعب بنفيكا في دور الـ 16 لدوري أبطال أوروبا أمام كلوب بروج البلجيكي في منتصف فبراير المقبل.

بنفيكا الدوري البرتغالي
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