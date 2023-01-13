لم يحدث منذ 16 عاما.. تشيلسي يسقط بثنائية أمام فولام في ليلة طرد جواو فيليكس

الجمعة، 13 يناير 2023 - 00:07

كتب : FilGoal

تشيلسي - فولام

خسر تشيلسي أمام فولام بهدفين مقابل هدف في الجولة السابعة المؤجلة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل ويليان وكارلوس فينيسيوس هدفي فولام فيما سجل كوليبالي هدف تشيلسي الوحيد.

وكان أخر مرة خسر فيها تشيلسي أمام فولام في الدوري الإنجليزي عام 2006.

ورفع فولام رصيده عند النقطة 31 في المركز السادس، وتوقف رصيد تشيلسي عند النقطة 25 في المركز العاشر.

التشكيل

ظهر جواو فيليكس أساسيا بعد يوم من انضمامه على سبيل الإعارة من أتليتكو مدريد.

وتلقى جواو فيليكس البطاقة الحمراء في أول ظهور له مع تشيلسي عند الدقيقة 58 بعد التدخل العنيف على كيني تيت لاعب فولام.

أحداث المباراة

جاءت أول فرصة خطيرة في المباراة عند الدقيقة 3 عن طريق جواو فيليكس الذي توغل بالكرة من داخل منطقة الجزاء لتصل إلى كاي هافرتز الذي يسدد ثم ترتد بعد الاصطدام بأحد مدافعي فولام.

وضاعف تشيلسي الهجوم على المرمى في الدقيقة 5 بعد تسديدة من لويس هال وصلت إليه بعدما ردت الكرة من يد حارس فولام.

ورد فولام في الدقيقة 16 عن طريق كارلوس فينيسيوس الذي سدد الكرة من على حدود منطقة الجزاء لكنها مرت بجوار القائم الأيسر لخارج الملعب.

وسجل فولام الهدف الأول عن طريق ويليان الذي سدد الكرة من داخل منطقة الجزاء لتمر من بين قدمي تريفوه تشالوباه ثم تدخل المرمى في أقصى الزاوية اليسرى.

وحاول جواو فيليكس تعديل النتيجة قبل نهاية الشوط الأول بعد تسديدة قوية من منتصف الملعب عند الدقيقة 40.

وعدّل تشيلسي النتيجة عند الدقيقة 47 عن طريق كاليدو كوليبالي بعدما ارتدت الكرة بعد تسديدة مايسون ماونت تصدى لها لينو أولا لتصل بعد ذلك عند المدافع السنغالي.

وتعرض جواو فيليكس للطرد في الظهور الأول له مع الفريق عند الدقيقة 58 بعد تدخل عنيف على كيني تيت.

وعاد فولام وسجل الهدف الثاني عند الدقيقة 74 عن طريق رأسية فينيسيوس بعد تمريرة عرضية من جانب أندرياس بيريرا.

وهدد تشيلسي المرمى من أجل إدراك التعادل من جديد عن طريق هافرتز بعد تمريرة من كوليبالي ليسدد الأول كرة من خلف المدافعين من داخل منطقة الجزاء ولكن تصدى لها لينو ببراعة.

تشيلسي فولام الدوري الإنجليزي
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