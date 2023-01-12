انتهت الدوري الإنجليزي - فولام (2) - (1) تشيلسي.. سقوط البلوز

يحل تشيلسي ضيفا على فولام في الجولة السابعة المؤجلة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويقدم FilGoal.com تغطية حية للمباراة التي تلعب في العاشرة مساء.

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ق 73 جوووول ثاني لـ فولام عن طريق كارلوس فينيسيوس بعد عرضية من أندرياس بيريرا.

ق 58 طرد جواو فيليكس في الظهور الأول

ق 48 جوووول التعادل عن طريق كاليدو كوليبالي

نهاية الشوط الأول

ق 26 هدف أول لـ فولام عن طريق ويليان بعد خطأ دفاعي استغله وسدد الكرة داخل منطقة الجزاء على يمين كيبا.

ق 3 أخطر فرص اللقاء بدأت من جواو فيليكس لتصل بعد ذلك لـ لويس هال لكن يتصدى لها حارس فولام.

بداية المباراة