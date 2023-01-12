انتهت الدوري الإنجليزي - فولام (2) - (1) تشيلسي.. سقوط البلوز
الخميس، 12 يناير 2023 - 21:29
كتب : FilGoal
يحل تشيلسي ضيفا على فولام في الجولة السابعة المؤجلة من الدوري الإنجليزي الممتاز.
ويقدم FilGoal.com تغطية حية للمباراة التي تلعب في العاشرة مساء.
لمتابعة المباراة لحظة بلحظة من هـــــنــــــا
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ق 73 جوووول ثاني لـ فولام عن طريق كارلوس فينيسيوس بعد عرضية من أندرياس بيريرا.
ق 58 طرد جواو فيليكس في الظهور الأول
ق 48 جوووول التعادل عن طريق كاليدو كوليبالي
نهاية الشوط الأول
ق 26 هدف أول لـ فولام عن طريق ويليان بعد خطأ دفاعي استغله وسدد الكرة داخل منطقة الجزاء على يمين كيبا.
ق 3 أخطر فرص اللقاء بدأت من جواو فيليكس لتصل بعد ذلك لـ لويس هال لكن يتصدى لها حارس فولام.
بداية المباراة
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