تشكيل تشيلسي - جواو فيليكس أساسي ويقود الهجوم أمام فولام

الخميس، 12 يناير 2023 - 21:16

كتب : FilGoal

جواو فيليكس

ظهر جواو فيليكس أساسيا مع تشيلسي بعد الانضمام إليه أمس الأربعاء على سبيل الإعارة من أتليتكو مدريد.

ويواجه تشيلسي منافسه فولام في الجولة السابعة المؤجلة على خلفية وفاة ملكة بريطانيا إليزابيث.

وجاء تشكيل تشيلسي كالآتي:

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حراسة المرمى: كيبا

الدفاع: تشالوباه - تياجو سيلفا - كاليدو كوليبالي

الوسط: ماتيو كوفاسيتش - لويس هال - دينيس زكريا - سيراز أزبليكويتا

الهجوم: مايسون ماونت - كاي هافرتز - جواو فيليكس

ويحتل تشيلسي المركز العاشر برصيد 25 نقطة في ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز فيما يأتي فولام في المركز السابع برصيد 28 نقطة.

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