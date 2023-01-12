نادي زد يطلق برنامج البداية لتطوير المهارات الشخصية للاعبي كرة القدم

الخميس، 12 يناير 2023 - 17:59

كتب : FilGoal

مؤتمر صحفي نادي زد

أعلن نادي زد في مؤتمر صحفي عن توقيع اتفاقية شراكة مع مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية لإطلاق برنامج "البداية" ليكون أول برنامج تدريبي في مصر لتطوير المهارات الحياتية للناشئين.

ويأتي ذلك من أجل تحسين المستوى اللغوي خاصة اللغة الإنجليزية والصفات الشخصية للاعبين الناشئين.

وكشف نادي زد خلال المؤتمر الصحفي أن البرنامج التدريبي والذي أطلق عليه بداية سيبدأ من خلال فريق الناشئين لكرة القدم مواليد 2009 و2010.

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ومن المقرر أن يخضع 40 لاعبا من فريقي 2009 و2010 بنادي زد إضافة إلى 10 مدربين لمدة ستة أشهر للبرنامج الذي يستهدف تزويدهم بمهارات متعددة مثل المهارات اللغوية خاصة تعلم الإنجليزية والمهارات الحياتية والشخصية المختلفة مثل التواصل السليم والقيادة وتعزيز الثقة بالنفس والعمل الجماعي بجانب القدرات البدنية والفنية لإعداد لاعبين مؤهلين للاحتراف الخارجي.

وسيتم تطبيق البرنامج بالتعاون مع شركة نيوتن للخدمات التعليمية وشركة MTC لكونهم من أكبر المؤسسات المتخصصة بهدف إعداد اللاعبين للاحتراف الخارجي في أقوى الدوريات الأوروبية، وإمداد المنتخبات الوطنية بأفضل العناصر لتحقيق إنجازات للرياضة المصرية، وتمثيل مصر بالبطولات القارية والدولية الكبرى.

وأشار نادي زد إلى أن ذلك البرنامج يأتي ضمن استراتيجية النادي لتقديم نموذج فريد في الكرة المصرية لاكتشاف المواهب وإتاحة الفرصة لتطوير مستواهم من خلال أحدث التدريبات في العالم.

وتم توقيع اتفاقية الشراكة، بمجمع ملاعب زد الرياضي بمدينة الشيخ زايد، كلٍ من أنسي نجيب ساويرس رئيس مجلس إدارة شركة زد للاستثمار الرياضي، وكل من نورا سليم المدير التنفيذي لمؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية، بحضور سيف زاهر الرئيس التنفيذي للشركة، وهيثم عبدالعظيم الرئيس التنفيذي لشركة أورا للتطوير العقاري، ونيللي الزيات الشريكة المؤسسة لشركة نيوتن للخدمات التعليمية، وليلى أبو العينين، شريك مؤسس لشركة MTC.

نادي زد برنامج بداية
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