قائد سيتي يحذر لاعبيه قبل دربي مانشستر

حذر إلكاي جوندوجان قائد مانشستر سيتي زملاءه قبل مواجهة مانشستر يونايتد في دربي المدينة يوم السبت.

وخسر مانشستر سيتي من ساوثامبتون بهدفين دون رد يوم الأربعاء في ملعب سانت ماري في ربع نهائي البطولة، قبل دربي مانشستر في الدوري.

وقال جوندوجان في تصريحات نشرها موقع ناديه: "نتيجة محبطة للغاية والأداء أيضا كذلك".

وأضاف "بالتأكيد لم نكن نريد ذلك، كنا نأمل أن نستمر في كأس الرابطة ولكن الأداء صعب الفرصة ولم يكن كافيا منا".

وتابع "قمنا بالعديد من الأخطاء، ولم نقم بتمريرات صحيحة مما جعلهم يحصلون على الكرة بسهولة، وكانت النتيجة هدفين".

وأكمل الألماني "لم نكن جيدين بالقدر الكافي لخلق الفرص أو لهز الشباك، أدى هذا الأداء من اللاعبين إلى تلك النتيجة".

وشدد "هذا ليس سهلا خاصة قبل دربي مانشستر، علينا أن نعود ونعمل بجد، ونأمل أن نكون أفضل في المباراة القادمة".

وأردف "سنذهب إلى أولد ترافورد، ونعلم جيدا بما قمنا به في السنوات الأخيرة هناك".

وواصل لاعب بروسيا دورتموند السابق "يبدو أن يونايتد قوي جدا خاصة في الفترة الأخيرة".

وأتم "إنهم واثقون من أنفسهم، سيلعبون كرة قدم جيدة وسنحتاج إلى أداء أفضل بكثير من الذي قدمناه أمام ساوثامبتون".

وفجر ساوثامبتون مفاجأة مدوية بإقصائه لمانشستر سيتي من كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة.

افتتح سيكو مارا أهداف المباراة في الدقيقة 23.

وأضاف موسى ديجينبو الهدف الثاني للفريق المقلب بالقديسين في الدقيقة 28.

وبذلك يخرج سيتي من البطولة للعام الثاني على التوالي دون الوصول لنصف النهائي على أقل تقدير بعدما وصل لتلك المرحلة أربع مرات في آخر ست سنوات.

ويعد سيتي ثاني أكثر المتوجين تاريخيا باللقب بواقع ثماني مرات مقابل تسعة لليفربول.

أما ساوثامبتون فلم يفز بلقب تلك البطولة على الإطلاق.

وفي الوقت ذاته تأهل لنصف النهائي نوتنتجهام فورست بفوزه على ولفرهامبتون بركلات الترجيح 4-3 بعد التعادل بهدف لمثله.

وتوج نوتنجهام باللقب أربع مرات من قبل آخرهم كان في عام 1990.

فيما توج ولفرهامبتون به مرتين آخرهم في سنة 1980.

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