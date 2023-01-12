سيتي ينهي إعارة مهاجمه لستوك.. ويعيره لفريق آخر

أعلن نادي مانشستر سيتي يوم الخميس إنهاء إعارة مهاجمه ليام ديلاب لستوك سيتي وإعارته لفريق آخر.

وأفاد النادي في بيان: "سيقضي ليام ديلاب بقية الموسم في فريق بريستون نورث إند بعد إنهاء إعارته إلى ستوك سيتي".

كانت إعارة ديلاب لستوك تمتد لنهاية الموسم الجاري.

وسجل البالغ من العمر 19 عامًا 3 أهداف في 22 مباراة مع ستوك هذا الموسم قبل أن ينتقل إلى نادي بريستون نورث إند.

وخاض ديلاب 6 مباريات مع سيتي مع أول ظهور له في سبتمبر 2020، عندما سجل هدفًا رائعًا في الفوز 2-1 في الدور الثالث من كأس رابطة المحترفين على بورنموث.

وظهر ديلاب لأول مرة في الدوري الإنجليزي ضد ليستر في سبتمبر 2020، قبل الظهور في دوري أبطال أوروبا خارج أرضه أمام سبورتنج لشبونة في فبراير 2021.

حين انتقل إلى ستوك انضم ليام إلى والده روري ديلاب الذي يعمل في منصب المدرب المساعد لستوك سيتي.

ولعب ديلاب الأب في أكثر من فريق في إنجلترا منها ستوك سيتي لسبع سنوات، واشتهر بتنفيذه لرميات التماس بعيدة المدى إلى منطقة الجزاء.

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