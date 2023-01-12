خبر في الجول – وصول البطاقة الدولية لـ كريستو

الخميس، 12 يناير 2023 - 12:44

كتب : أحمد الخولي

محمد الضاوي كريستو - مران الأهلي

وصلت البطاقة الدولية لمحمد الضاوي "كريستو" الوافد الجديد على صفوف الأهلي.

وحسبما علم FilGoal.com فإن البطاقة الدولية وصلت صباح اليوم الخميس ليصبح الضاوي جاهزا للمشاركة في مواجهة المصري.

وكان الضاوي انضم للأهلي قبل عدة أيام وعلم FilGoal.com أن مارسيل كولر مدرب الفريق قرر اصطحابه لقائمة مباراة المصري.

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هذا بالإضافة للوافدين الجديدين خالد عبد الفتاح ومروان عطية.

ويلتقي الأهلي بمنافسه المصري في ملعب برج العرب في الجولة 13 من الدوري.

ويتصدر الأهلي جدول ترتيب الدوري برصيد 30 نقطة.

ويأتي المصري في المركز الثامن بـ17 نقطة.

وتحدث الضاوي عبر موقع الأهلي الرسمي عقب انضمامه قائلا: "عندما استمعت لرسالة علي معلول شعرت بسعادة كبيرة وتشجعت للانضمام لصفوف الأهلي"

وأضاف "إحساس جميل أن انضم للأهلي أفضل فريق في إفريقيا وسوف أطور من نفسي مع الفريق لأكون على مستوى تطلعات الجمهور من أجل تحقيق الكثير من البطولات المحلية والإفريقية".

وواصل "اسم كريستو ارتبط بي منذ أن كنت صغيرا وكبر معي، وحلمي هو اللعب في كأس العالم للأندية مع الأهلي".

وأشار "الأهلي اعتاد اللعب في البطولات القارية والعالمية وطموحي الفوز بكل الألقاب الممكنة مع الفريق".

وأفصح "وصلتني الكثير من الرسائل من جمهور الأهلي وأنا سعيد بها جدا، وجمهور تونس يرى الأهلي كبير جدا وهو الأكثر تتويجا بالألقاب في إفريقيا".

وأكمل "عائلتي وأصدقائي دعموني من أجل الانضمام للأهلي وشرف لي ارتداء قميصه".

وعن معلول قال: "علي معلول إنسان جيد جدا واتصلت به من تونس وكان سعيدا وشجعني من أجل الانضمام للأهلي".

وشدد "الأهلي فريق كبير يتنفس الألقاب، وشاهدت أخر مباراتين للأهلي أمام بيراميدز وإنبي وكان يسيطر على اللعب بشكل كبير".

وأوضح "أحلم بالفوز ببطولة إفريقيا مع الأهلي والذهاب إلى أبعد نقطة في كأس العالم للأندية والأهلي هو بوابتي للانضمام لنتخب تونس".

وأتم تصريحاته "وجود معلول يسهل تأقلمي مع الأهلي وهو لاعب كبير ولديه مشوار كبير مع الأهلي".

الأهلي الضاوي كريستو الدوري المصري
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