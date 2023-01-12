جوارديولا: نستحق الإقصاء من كأس الرابطة

الخميس، 12 يناير 2023 - 12:15

كتب : FilGoal

بيب جوارديولا

أوضح بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي أنه فريقه لا يستحق التأهل إلى نصف نهائي كأس رابطة المحترفين.

وفاز ساوثامبتون على مانشستر سيتي بهدفين دون رد يوم الأربعاء في ملعب سانت ماري في ربع نهائي البطولة.

وقال جوارديولا في تصريحات نشرها موقع ناديه: "فاز الفريق الأفضل، كانوا الأفضل بينما لم نلعب بشكل جيد وكانت ليلة سيئة".

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وأضاف "لم نتصرف جيدا مع البداية السيئة، لم نلعب بشكل جيد، ولكي تفوز، ولم أتكلم عن الألقاب بل على المباريات، عليك أن تستحق ذلك".

وتابع "إذا فزت بشيء يجب أن استحقه، وساوثامبتون هو الذي يستحق التواجد في نصف نهائي البطولة".

وواصل المدرب الإسباني "مر ثلاثة أيام منذ مواجهة تشيلسي وهناك اختلاف كبير بين المباراتين، لذا لا أعلم ما أقول".

وشدد "كان ساوثامبتون الأفضل، وعندما يكون الخصم أفضل عليك أن تقدم له التحية وتتقبل ذلك ثم تتحسن".

وفجر ساوثامبتون مفاجأة مدوية بإقصائه لمانشستر سيتي من كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة.

افتتح سيكو مارا أهداف المباراة في الدقيقة 23.

وأضاف موسى ديجينبو الهدف الثاني للفريق المقلب بالقديسين في الدقيقة 28.

وبذلك يخرج سيتي من البطولة للعام الثاني على التوالي دون الوصول لنصف النهائي على أقل تقدير بعدما وصل لتلك المرحلة أربع مرات في آخر ست سنوات.

ويعد سيتي ثاني أكثر المتوجين تاريخيا باللقب بواقع ثماني مرات مقابل تسعة لليفربول.

أما ساوثامبتون فلم يفز بلقب تلك البطولة على الإطلاق.

وفي الوقت ذاته تأهل لنصف النهائي نوتنتجهام فورست بفوزه على ولفرهامبتون بركلات الترجيح 4-3 بعد التعادل بهدف لمثله.

وتوج نوتنجهام باللقب أربع مرات من قبل آخرهم كان في عام 1990.

فيما توج ولفرهامبتون به مرتين آخرهم في سنة 1980.

مانشستر سيتي ساوثامبتون بيب جوارديولا
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