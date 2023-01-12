رومانو: تمت.. فيجورست من بيشكتاش إلى مانشستر يونايتد بعد حل الأزمة

أتم مانشستر يونايتد اتفاقه على ضم فوتور فيجورست قادما من صفوف بيشكتاش التركي.

وحسبما ذكر الصحفي الموثوق في الانتقالات في شبكة "سكاي سبورت" إيطاليا، فابريزيو رومانو فإن يونايتد سيدفع لبيشكتاش 3 مليون يورو لفسخ تعاقده مع المهاجم الهولندي.

وبعدها ستنتهي إعارة فيجورست إلى بيشكتاش ليعود إلى بيرنلي حيث سيضمه يونايتد معارا لنهاية الموسم الجاري.

وأشار رومانو إلى أن فيجورست جمع متعلقاته وسوف يسافر إلى مانشستر ليخضع للفحص الطبي ومن ثم توقيع العقود.

جاء ذلك بعد يومين من إصدار بيشكتاش بيانا نفى فيه وجود بند في التعاقد مع فيجورست ينهي بفسخ عقده مقابل 2 مليون و500 ألف يورو.

وأضاف البيان "كما أن الأنباء التي تفيد بأن اللاعب الهولندي سيغادر الفريق يوم الثلاثاء غير صحيحة على الإطلاق".

وشدد "مصير فيجورست بالكامل في يد بشكتاش. وإذا كان هناك أي تطورات بشأن هذه الأزمة، سنخبركم بها".

فيجورست انضم لبيرنلي في الشتاء الماضي بعقد لمدة 3 مواسم ونصف، لكن انتقل إلى الفريق التركي الصيف الماضي لمدة موسم على سبيل الإعارة.