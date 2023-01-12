كأس إيطاليا – تورينو يقصي ميلان من ثمن النهائي بـ 10 لاعبين

ودع ميلان كأس إيطاليا بعد الخسارة من تورينو في ثمن نهائي المسابقة.

وخسر ميلان من تورينو بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت على ملعب سان سيرو.

وسجل الفرنسي ميشيل أدوبو هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 114 من الشوط الإضافي الثاني.

وتوجه ميلان وتورينو إلى شوطين إضافيين بعد التعادل السلبي بدون أهداف خلال الوقت الأصلي.

وحقق تورينو الفوز على ميلان رغم النقص العددي عقب تعرض الإيفواري كوفي دجيدجي للبطاقة الحمراء في الدقيقة 70 من الوقت الأصلي للمرة.

تورينو تمكن من تحقيق الفوز الثاني على ميلان في موسم واحد للمرة الأولى منذ 1985.

وكان تورينو قد فاز على ميلان بهدفين مقابل هدف في 30 أكتوبر الماضي ضمن منافسات الدوري الإيطالي.

وحجز تورينو مقعده بجوار إنتر ميلان في ربع نهائي كأس إيطاليا في انتظار استكمال باقي منافسات ثمن النهائي.

وكان إنتر قد فاز على بارما بهدفين لهدف في ثمن نهائي المسابقة.

ووصلت المباراة بين الفريقين للوقت الإضافي بعدما انتهى الوقت الأصلي منها بالتعادل 1-1.

تقدم بارما في الدقيقة 38 عن طريق ستانكو يوريتش. وعندما كان يستعد الجميع لفوز بارما وتأهله في كأس إيطاليا، جاء لاوتارو مارتينيز وسجل هدف تعادل إنتر ميلان في الدقيقة 88. لتذهب المباراة إلى الوقت الإضافي الذي شهد هدف فوز إنتر في الدقيقة 110 عن طريق اللاعب فرانشيسكو أتشيربي.

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