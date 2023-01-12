مانشستر يونايتد يواجه نوتنجهام في نصف نهائي كأس الرابطة

يواجه مانشستر يونايتد فريق نوتنجهام في نصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزية.

وكان مانشستر سيتي وصيف النسخة الماضية قد ودع البطولة من ربع النهائي بعد الخسارة بهدفين دون مقابل أمام ساوثامبتون.

أما ليفربول حامل لقب النسخة الماضية كان قد خسر في ثمن النهائي أمام مانشستر سيتي.

وجاءت نتيجة قرعة نصف النهائي كالآتي:

مانشستر يونايتد × نوتنجهام

نيوكاسل × ساوثامبتون

وتقام منافسات نصف النهائي بنظام الذهاب والإياب، إذ تقام مباراة الذهاب يوم 23 من شهر يناير الجاري.

أما مواجهة الإياب فتقام يوم 30 من شهر يناير الجاري.

بينما تقام المباراة النهائية يوم 26 فبراير المقبل.

وفي ربع النهائي كان مانشستر يونايتد قد تغلب على تشارلتون أثليتك بثلاثة أهداف دون مقابل.

أما نيوكاسل فحسم تأهله بالفوز ليستر سيتي بهدفين دون مقابل.

وأقصى ساوثامبتون فريق مانشستر سيتي بعد الفوز بهدفين دون مقابل.

بينما تأهل نوتنجهام على حساب ولفرهامبتون بركلات الترجيح.