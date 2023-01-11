التاسع من فريقه.. محمد حمدي رجل مباراة بيراميدز وفيوتشر
الأربعاء، 11 يناير 2023 - 21:40
كتب : FilGoal
حصد محمد حمدي لاعب بيراميدز بجائزة رجل مباراة فريقه أمام فيوتشر في الجولة 13 من الدوري المصري.
وحافظ فيوتشر على وصافة ترتيب الدوري المصري عقب التعادل مع بيراميدز.
وتعادل فيوتشر مع بيراميدز بهدف لكل فريق في المباراة التي أقيمت على ملعب السلام.
وسجل محمد رضا "بوبو" هدف بيراميدز الأول وعدل إبراهيم عادل النتيجة لصالح بيراميدز.
وتعد هذه هي المرة التاسعة التي يفوز بها أحد لاعبي بيراميدز بالجائزة هذا الموسم بعد كل من: بلاتي توريه (مرتين) و مصطفى فتحي (مرتين) وعبد الله السعيد ورمضان صبحي وفخري لاكاي ووليد الكرتي.
ماذا قدم محمد حمدي ضد فيوتشر؟
دقائق اللعب: 90 دقيقة
أهداف: 0
خلق فرص: 1
لمس الكرة: 96
دقة التمريرات: %79
دقة الكرات الطولية: 100%
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