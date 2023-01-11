التاسع من فريقه.. محمد حمدي رجل مباراة بيراميدز وفيوتشر

الأربعاء، 11 يناير 2023 - 21:40

كتب : FilGoal

محمد حمدي لاعب بيراميدز

حصد محمد حمدي لاعب بيراميدز بجائزة رجل مباراة فريقه أمام فيوتشر في الجولة 13 من الدوري المصري.

وحافظ فيوتشر على وصافة ترتيب الدوري المصري عقب التعادل مع بيراميدز.

وتعادل فيوتشر مع بيراميدز بهدف لكل فريق في المباراة التي أقيمت على ملعب السلام.

وسجل محمد رضا "بوبو" هدف بيراميدز الأول وعدل إبراهيم عادل النتيجة لصالح بيراميدز.

وتعد هذه هي المرة التاسعة التي يفوز بها أحد لاعبي بيراميدز بالجائزة هذا الموسم بعد كل من: بلاتي توريه (مرتين) و مصطفى فتحي (مرتين) وعبد الله السعيد ورمضان صبحي وفخري لاكاي ووليد الكرتي.

ماذا قدم محمد حمدي ضد فيوتشر؟

دقائق اللعب: 90 دقيقة

أهداف: 0

خلق فرص: 1

لمس الكرة: 96

دقة التمريرات: %79

دقة الكرات الطولية: 100%

بيراميدز محمد حمدي فيوتشر
نرشح لكم
خبر في الجول – عرض سعودي لـ جون إيبوكا عمار حمدي: هذا ما حدث مع كولر قبل رحيلي من الأهلي.. وسأختار الاتحاد دائما السقا: لا نريد التحدث عن التحكيم ضد بيراميدز.. تضررنا من قبل ولم نشتك يحكم لأول مرة للأحمر.. وليد عبد الرازق يدير مباراة الأهلي والمصري صالح جمعة: أزمة شقيقي منعتني من حضور مران الإسماعيلي فيريرا يرفض الراحة.. الزمالك يتدرب الخميس استعدادا لمواجهة بيراميدز السقا لـ في الجول: عمر كمال وبوبو؟ قرار فيوتشر النهائي عدم التفريط في أي لاعب هاني سعيد: ما حدث لا يمت للكرة بصلة.. محمد معروف ظلمنا ضد فيوتشر ولا يمكن السكوت
أخر الأخبار
ميسي يسجل.. سان جيرمان يفوز على أنجيه بثنائية وينفرد بصدارة الدوري الفرنسي 21 دقيقة | الكرة الأوروبية
خبر في الجول – عرض سعودي لـ جون إيبوكا 23 دقيقة | الكرة المصرية
مانشستر يونايتد يواجه نوتنجهام في نصف نهائي كأس الرابطة 31 دقيقة | الدوري الإنجليزي
في 5 دقائق.. ساوثامابتون يفجر مفاجأة ويقصي سيتي من كأس الرابطة الإنجليزية 34 دقيقة | الكرة الأوروبية
بركلات الترجيح.. ريال مدريد يهزم فالنسيا ويتأهل لنهائي السوبر الإسباني 53 دقيقة | الدوري الإسباني
القسم الثالث - عقوبات صارمة بسبب الاعتداء على الحكام 57 دقيقة | الدرجة الثانية
مونديال اليد - منتخب فرنسا يحسم افتتاح بطولة العالم أمام بولندا ساعة | كرة يد
عمار حمدي: هذا ما حدث مع كولر قبل رحيلي من الأهلي.. وسأختار الاتحاد دائما ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بيان من المنظمة المصرية للكشف عن المنشطات بشأن مباراتي الأهلي والزمالك 2 مرتضى: فتوح وجمعة "حشاشين".. اجتماع بـ فيريرا ولن نستكمل الدوري مع هذه "اللجنة المنحرفة" 3 خبر في الجول - الأهلي يتمم اتفاقه مع مروان عطية.. وموقف الزمالك 4 مرتضى منصور: إذا وقع مروان عطية لأي ناد سأوقفه.. ولذلك أعلنت حقيقة جمعة وفتوح