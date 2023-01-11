ثلاثي بيراميدز يخضع لكشف المنشطات بعد مباراة فيوتشر

خضع 3 لاعبين من فريق بيراميدز لتحليل كشف المنشطات عقب مباراة الفريق أمام فيوتشر.

وتعادل بيراميدز بهدف لكل فريق ضد فيوتشر في الجولة 13 من الدوري المصري.

وعقب المباراة خضع الثلاثي عبد الله السعيد وفخر الدين بن يوسف وكريم حافظ للكشف.

وسجل محمد رضا هدف تقدم فيوتشر في المباراة، ثم تعادل بيراميدز عن طريق إبراهيم عادل.

ووصل فيوتشر إلى النقطة 27 في المركز الثاني، وارتفع رصيد بيراميدز إلى النقطة 24 في المركز الرابع.