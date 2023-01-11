جوارديولا: لدي أفكار لا تصدق أود تطبيقها ضد مانشستر يونايتد

قال بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي إنه لديه بعض الأفكار التي لا تصدق ويرغب في تطبيقها ضد غريمه التقليدي مانشستر يونايتد.

وتحدث جوارديولا للصحفيين اليوم الأربعاء قائلا: "أرغب في الوصول لمباراة مانشستر يونايتد بسيقان منتعشة مع أقل متوسط من الدقائق".

وواصل "هذا لأنه لدي بعض الأفكار التي لا تصدق والتي أرغب في تطبيقها ضد يونايتد".

وأردف ساخرا "أنا أفكر كثيرا، أحب الإفراط في التفكير وخلق تكتيت غبي مجددا".

واستدرك المدرب الإسباني "لكنني لم أشاهد مبارياتهم الأخيرة، مازال يتعين علي مشاهدة كيف يلعبون في ملعبهم وهل سيغيرون شيئا، لهذا ليس لدي فكرة واضحة عن تشكيل الفريق ضد يونايتد حتى الآن".

ويواجه مانشستر يونايتد منافسه مانشستر سيتي السبت المقبل في ملعب أولد ترافورد في الجولة 20 من الدوري الإنجليزي.

ويحتل سيتي المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 39 نقطة.

فيما يأتي يونايتد رابعا بـ35 نقطة بفارق الأهداف عن نيوكاسل الثالث.