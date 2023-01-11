تين هاج: لست سعيدا بشيء وحيد أمام تشارلتون

الأربعاء، 11 يناير 2023 - 16:19

كتب : FilGoal

كريستيان إريكسن - مانشستر يونايتد وبيرنلي

أبدى إريك تين هاج مدرب مانشستر يونايتد إعجابه بأداء فريقه في المباراة التي فاز فيها 3-0 على تشارلتون في كأس رابطة المحترفين باستثناء شيء وحيد.

وتأهل مانشستر يونايتد إلى نصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزية لموسم 2022/2023.

وقال تين هاج في تصريحات نشرها موقع ناديه: "لقد قلت من قبل يتعين علينا الوصول إلى الدور نصف النهائي وقمنا بالمهمة بنجاح".

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وأضاف "كان علينا حسم المباراة مبكرا ولكن في النهاية، كان الهدف هو الوصول إلى الدور نصف النهائي. الشيء الوحيد الذي لست سعيدًا به إنه كان علينا إنهاء المباراة مبكرًا، بتسجيل الفرص المتاحة لنا وصناعة المزيد منها".

وتابع "أعتقد أنه كان لدينا فرصًا كبيرة للتسجيل عبر ديوجو دالوت وفريد، من الركلة الحرة. لقد أتيحت لنا فرص جيدة، خاصة على الجانب الأيسر وأيضًا على الجانب الأيمن".

وأردف "صنع أليخاندرو جارناتشو الكثير، وكان هناك أيضًا تصدي رائع لحارس المرمى، لا تنس، في النهاية. لم نسمح لهم بخلق كثير من الفرص، وإذا كان هناك شيء جيد، يكفي وجود توم هيتون".

وواصل "كانت الخطة قبل المباراة إشراك كاسيميرو وكريستيان إريكسن وماركوس راشفورد كبدلاء، ليبقوا في إيقاع اللعب في المباريات القادمة. كان ذلك جيدًا. يجب أن يكون البدلاء جاهزين وقد رأيت مرة أخرى، كان جميع اللاعبين على استعداد للعب وللمساهمة مع الفريق".

وعن حالة المصابين، قال الهولندي "إصابة ديوجو دالوت ليست خطيرة ولكن كان إجراء احترازيًا لعدم المخاطرة به، يوم السبت لدينا مباراة مهمة".

ويحل مانشستر سيتي ضيفا على يونايتد بملعب أولد ترافورد في الدوري.

تأهل مانشستر يونايتد إلى نصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزية لموسم 2022/2023.

وفاز مانشستر يونايتد على تشارلتون بثلاثة أهداف مقابل لا شيء على ملعب أولد ترافورد، في ربع نهائي كأس الرابطة الإنجليزية.

سجل أنتوني ماتيوس هدفا واحدا، وماركوس راشفورد هدفين لمانشستر يونايتد.

ويلعب نوتنجهام فوريست مع ولفرهامبتون مساء الأربعاء، فيما يلعب مانشستر سيتي مع ساوثامبتون.

وتقام قرعة نصف نهائي بعد مباراتي الأربعاء، لتحديد أطراف المباراتين.

إريك تين هاج مانشستر يونايتد
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