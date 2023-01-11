مصدر من الزمالك يكشف لـ في الجول خطوتهم المقبلة تجاه كهربا

الأربعاء، 11 يناير 2023 - 15:23

كتب : أحمد شوقي صلاح

الأهلي - موسيماني - كهربا - محمد محمود - ميكيسون

سيتخذ الزمالك خطوة جديدة ضد محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب الأهلي بعد انتهاء فترة إيقافه.

وحسبما علم FilGoal.com من مصدر داخل الزمالك، فإن النادي سيقدم شكوى جديدة إلى المحكمة الرياضية لإبلاغهم بأن كهربا لم يدفع الغرامة الموقعة عليه".

وقال المصدر لـFilGoal.com: "سنطالب بتغليظ العقوبة وتجديد الإيقاف بسبب التقاعس عن الدفع".

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كان مصدر من اتحاد الكرة قد كشف لـFilGoal.com بأن "الاتحاد الدولي لكرة القدم أرسل ردا إلى اتحاد الكرة يفيد بأن كهربا بات يحق له المشاركة بشكل طبيعي في الوقت الحالي".

كان FilGoal.com قد كشف صباح اليوم الثلاثاء بأن اتحاد الكرة أرسل خطابا جديدا إلى فيفا للاستفسار عن إمكانية مشاركة كهربا بسبب غموض خطاب فيفا الأول.

FilGoal.com كشف أيضا بأن كهربا دخل قائمة الأهلي المبدئية لبطولة كأس العالم للأندية.

وتنتهي عقوبة كهربا بالإيقاف 6 أشهر اليوم الأربعاء 11 يناير 2023، ويترقب الجميع الموقف النهائي من عودته للمشاركة في المباريات.

وكانت غرفة تسوية المنازعات في الاتحاد الدولي لكرة القدم قد غرّمت كهربا مليوني دولار، بالإضافة إلى 5% فؤاد سارية بدايةً من 20 يونيو 2019 حتى يوم السداد الفعلي.

وصدّقت محكمة التحكيم الرياضية "CAS" على القرار، قبل أن يصدر فيفا قرارًا بإيقاف اللاعب يوم 11 يونيو الماضي لعدم سداد الغرامة لصالح الزمالك.

كهربا (28 عامًا) رحل عن الزمالك رغم ارتباطه بعقدٍ معه في صيف 2019، وانتقل إلى ديسبورتيفو أفيش البرتغالي.

لاحقًا انضم كهربا إلى الأهلي بعد فسخ عقده مع النادي البرتغالي في يناير 2020.

وتوج كهربا مع الأهلي بـ 5 بطولات مختلفة كما حصد برونزية كأس العالم للأندية، لكنه لم يحجز مكانًا أساسيًا في تشكيل المدرب بيتسو موسيماني وقتها، ليرحل معارًا إلى هاتاي سبور التركي.

ولعب كهربا آخر مباراة رسمية بقميص هاتاي سبور يوم 22 مايو الماضي أمام جيرسونسبور، وسجل يومها هدفًا بالإضافة إلى صناعته هدفين.

وصرّح علي عباس المحامي الدولي المسؤول عن ملف كهربا في وقتٍ سابق عبر أون تايم سبورتس: "المراسلات كانت بيني وبين فيفا بشأن التأكد من الموعد المحدد لانتهاء فترة الإيقاف الخاصة بـ كهربا بشكل دقيق والذي جاء في الخطاب الأول يوم 11 يناير".

المحامي التونسي أضاف "فيفا رد على خطابي وقال إن الإيقاف لمدة 6 اشهر وينتهي 11 يناير 2023 وهذا إجراء طبيعي مني كمحامي مسؤول عن ملف اللاعب للتأكد من موعد عودته".

وواصل "يوم 12 يناير يحق لكهربا اللعب بشكل رسمي وهذا هو القرار واللوائح".

وأكمل "عقوبة كهربا من الممكن أن تتجدد بعد 3 فترات انتقالات وحتى الآن لم يمر على إيقافه سوى فترة انتقالات واحدة".

وشرح "عقوبة كهربا إيقاف لمدة 6 أشهر ولكن العقوبة الأكبر على نادي ديسبورتيفو أفيش البرتغالي بالإيقاف عن القيد لمدة 3 فترات انتقالات، ولذلك يجب انتهاء فترة العقوبة الأكبر أولا ومن ثم توقيع العقوبة الجديدة في حالة عدم تنفيذ العقوبة الأولى".

وأوضح "إذا لم يسدد كهربا الغرامة المالية بعد مرور 3 فترات قيد وفي 1 سبتمبر 2023 يحق للزمالك التقدم بشكوى جديدة ضده وهذا هو نص قرار فيفا بالشكل الحرفي".

وشدد "فيفا لا يتدخل في أمور تسقيط الغرامات وهذا يكون بالاتفاق بين الطرفين".

وأكد "كهربا ملزم بدفع الغرامة بالكامل لنادي الزمالك والأهلي ليس طرفا في هذه القضية".

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