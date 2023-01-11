تحديد موعد لقاء الإعادة بين ليفربول وولفرهامبتون في كأس إنجلترا

الأربعاء، 11 يناير 2023 - 14:03

كتب : FilGoal

ليفربول ولفرهامبتون الدوري الإنجليزي

حدد الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم موعد لقاء ولفرهامبتون وليفربول في إعادة مباراة الدور الثالث من كأس الاتحاد الإنجليزي.

وتعادل ليفربول مع ضيفه ولفرهامبتون 2-2 على ملعب أنفيلد، بذلك يتجه الفريقان إلى مباراة الإعادة، بعد عودة النظام الشهير للبطولة الأقدم في كرة القدم.

وتقام المباراة على ملعب ولفرهامبتون يوم الثلاثاء المقبل.

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بذلك يعود نظام إعادة المباريات للعمل بعد التوقف منذ جائحة كورونا.

ويبدأ دور الـ32 للمسابقة في الأسبوع التالي.

ويلتقي الفائز منهما بفريق برايتون في دور الـ32.

في المباراة الأولى على ملعب أنفيلد، تقدم جونسالو جيديش للذئاب في الدقيقة 26، وتعادل داروين نونيز في الدقيقة 45.

وفي الدقيقة 53 تقدم محمد صلاح للريدز، فيما تعادل هوانج هي تشان في الدقيقة 67.

قبل لقاء الثلاثاء، سيلعب ليفربول ضد برايتون في الدوري يوم السبت.

ويلعب الذئاب ضد وست هام يونايتد في اليوم نفسه

ليفربول ولفرهامبتون
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